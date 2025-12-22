KTM 390 Adventure R: भारत में धमाकेदार एंट्री को तैयार ये ऑफ-रोड बाइक, जानें क्या होगा खास

Ktm 390 adventure r: KTM भारतीय बाजार में अपनी एडवेंचर बाइक सीरीज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही है. कंपनी जल्द ही अपनी सबसे प्रतीक्षित मोटरसाइकिल KTM 390 Adventure R को लॉन्च करने वाली है, जिसके जनवरी 2026 तक बाजार में आने की संभावना है. यह बाइक खास तौर पर उन साहसी राइडर्स के लिए डिजाइन की गई है जो स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में ज्यादा हार्डकोर ऑफ-रोडिंग और बेहतर कंट्रोल की तलाश में हैं.

इंजन

इंजन और प्रदर्शन के मामले में इस बाइक में कंपनी का परखा हुआ 399cc का सिंगल-सिलेंडर LC4c इंजन दिया गया है. यह शक्तिशाली इंजन 45.2 hp की मैक्सिमम पावर और 39 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. स्मूथ राइडिंग और बेहतर शिफ्टिंग के लिए इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है, जो हाईवे की तेज रफ्तार और पहाड़ी रास्तों की कठिन चढ़ाई, दोनों के लिए इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है.

इस 'R' वेरिएंट की सबसे बड़ी खूबी इसका ऑफ-रोड स्पेसिफिक हार्डवेयर है. बाइक में 21-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर व्हील्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतरीन संतुलन प्रदान करते हैं. इसके अलावा, इसमें 230 mm का लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और 272 mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे यह बड़े पत्थरों और गहरे गड्ढों को आसानी से पार कर सकती है. हालांकि, 870 mm की ऊंची सीट हाइट इसे छोटे कद के राइडर्स के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकती है.

तकनीक की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तरह इसमें कई एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं. बाइक को बेहतर स्थिरता देने के लिए फ्रंट में 43 mm के WP Apex ओपन कार्ट्रिज फोर्क और रियर में WP Apex स्प्लिट पिस्टन शॉक सस्पेंशन दिया गया है. यह सस्पेंशन सेटअप पूरी तरह एडजस्टेबल है, जिसे राइडर अपनी जरूरत और रास्ते के हिसाब से सेट कर सकते हैं. साथ ही, इसमें हेवी-ड्यूटी स्पोक्ड व्हील्स दिए गए हैं जो बाइक की मजबूती को बढ़ाते हैं.

कीमत और बाजार की प्रतिस्पर्धा को देखें तो अनुमान है कि KTM 390 Adventure R की एक्स-शोरूम कीमत करीब 4 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. भारतीय बाजार में आने के बाद इसका मुकाबला मुख्य रूप से आगामी BMW F 450 GS जैसी प्रीमियम बाइक्स से होगा. इस नए मॉडल के जुड़ने से KTM की 390 एडवेंचर रेंज अब 'X' और 'स्टैंडर्ड' वेरिएंट के साथ पूरी हो जाएगी, जो ग्राहकों को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विकल्प देगी.