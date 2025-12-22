Advertisement
KTM ने भारत समेत दुनियाभर में वापस बुलाई अपनी 390 सीरीज की बाइकें, जानें क्या है वजह

KTM ने भारत समेत दुनियाभर में वापस बुलाई अपनी 390 सीरीज की बाइकें, जानें क्या है वजह

KTM 390 bike recalled: केटीएम ने हाल ही में एक और रिकॉल भी जारी किया था, जिसमें 2024 से 2026 के बीच बनी 390 Duke, Enduro R और Adventure सीरीज की बाइकें शामिल थीं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:17 PM IST
KTM ने भारत समेत दुनियाभर में वापस बुलाई अपनी 390 सीरीज की बाइकें, जानें क्या है वजह

KTM 390 bike recalled: केटीएम (KTM) ने इस महीने दूसरी बार अपनी बाइकों को वापस बुलाने (Global Recall) का फैसला किया है. इस बार समस्या बाइक के साइड स्टैंड में आई खराबी को लेकर है. भारत में इसका असर मुख्य रूप से KTM 390 Adventure X और 390 Enduro R मॉडल्स पर पड़ा है. कंपनी ने पाया है कि इंजन की थरथराहट (vibrations) की वजह से साइड स्टैंड की स्प्रिंग टूट सकती है, जिससे दुर्घटना का खतरा हो सकता है. यह समस्या उन बाइकों में देखी गई है जिनमें फोर्ज्ड (forged) साइड स्टैंड लगे हैं.

सुरक्षा के लिहाज से केटीएम ने प्रभावित बाइक मालिकों को नजदीकी सर्विस सेंटर जाने की सलाह दी है. वहाँ कंपनी फ्री में साइड स्टैंड की स्प्रिंग बदलेगी और एक रबर प्रोटेक्टर भी लगाएगी. जब तक बाइक ठीक नहीं हो जाती, तब तक राइडर्स को स्टैंड को रबर बैंड या किसी अन्य तरीके से बांधकर रखने की सलाह दी गई है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत न आए. इसके साथ ही कुछ बाइकों में साइड स्टैंड सेंसर की प्लेट भी बदली जाएगी ताकि सेंसर और बेहतर तरीके से काम कर सके.

केटीएम ने हाल ही में एक और रिकॉल भी जारी किया था, जिसमें 2024 से 2026 के बीच बनी 390 Duke, Enduro R और Adventure सीरीज की बाइकें शामिल थीं. इन बाइकों में कम रफ्तार (Low RPM) पर इंजन के अचानक बंद होने (Stalling) की शिकायत आ रही थी. इसे ठीक करने के लिए कंपनी बाइक के इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है. यह काम भी केटीएम के आधिकारिक सर्विस सेंटर्स पर मुफ्त में किया जा रहा है.

सिर्फ 390 सीरीज ही नहीं, केटीएम ने अपनी 2024 ड्यूक लाइनअप (125, 250, 390 और 990 मॉडल्स) के लिए भी एक अलर्ट जारी किया है. इन बाइकों के फ्यूल टैंक कैप की सील में दरार आने की संभावना पाई गई है. कंपनी इन खराब पार्ट्स को बदलकर नए पार्ट्स लगा रही है ताकि तेल लीक होने जैसी कोई समस्या न हो. केटीएम खुद प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर रही है और उन्हें जल्द से जल्द डीलरशिप पर आने को कह रही है.

कंपनी का कहना है कि हालांकि ऐसी घटनाओं के बहुत कम मामले सामने आए हैं, लेकिन ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे यह कदम उठा रहे हैं. सभी मरम्मत और अपडेट का पूरा खर्च कंपनी खुद उठाएगी और ग्राहकों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. अगर आपके पास भी केटीएम की इनमें से कोई बाइक है, तो आप अपने नजदीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

KTM 390 bike recalled

