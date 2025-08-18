KTM की 693cc पॉवरहाउस बाइक का ग्लोबल लॉन्च, धमाकेदार लुक और डिजाइन देख बोल उठेंगे... वाह!

KTM 690 Enduro R: KTM ऑस्ट्रिया की एक मोटरसाइकिल और कमाल की स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी है जो भारत में बाइक बेचने के लिए काफी फेमस है हाल में ही KTM कंपनी ने एक नई बाइक लॉन्च की है जो सिर्फ अपने इंजन के लिए ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल और दमदार लुक के लिए भी जाने जाती है.

KTM द्वारा निकाले गए इस एडवेंचर बाइक का नाम 2026 KTM 690 Enduro R है, जो अपने दमदार इंजन और लुक के लिए जानी जाती है, कंपनी ने इसे अभी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया है, आज हम आपको इस बाइक के सारे फीचर्स और डिजाइन के बारे में बताएंगे.

फीचर्स

KTM 690 Enduro R के फीचर्स की बात करें तो इसको अब पहले से बढ़ा दिया गया है, इसमें फुल एलईडी हेडलाइट,TFT डिस्प्ले, नया स्विचगियर, और USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. साथ ही राइडर के सेफ्टी कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए कंपनी ने कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और भी कई मोड्स दिए गए हैं, और इसमें Dynamic Slip Adjust को भी जोड़ा गया है जो राइडर रैली मोड में रियर व्हील स्लिप को जरूरत पड़ने पर एडजस्ट कर सकता है.

डिजाइन

KTM 690 Enduro R के दमदार डिजाइन की बात करें तो इसका बॉडी वर्क राइडर को काफी अच्छा महसूस कराता है, साथ ही इसमें नया सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है जो बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और बिना झटके के आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, इसके डिजाइन और हैंडलिंग में कमाल के सुधार किए गए हैं, कंपनी के मुताबिक इस कमाल के बाइक KTM 690 Enduro R को इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा पर भारत में कब लॉन्च होगा इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है.

इंजन

इस कमाल के बाइक के इंजन की बात करें तो KTM 690 Enduro R में 693cc LC4 सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, साथ हीं इस बाइक के इंजन से 78bhp बीएचपी की अधिकतम पावर और 73Nm का पीक टॉर्क जेनरेट होता है, जो इस बाइक को कमाल की ताकत देने का काम करता है.