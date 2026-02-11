लॉन्च से पहले सामने आई KTM 790 Duke, जानें अब किन बदलावों के साथ होगी एंट्री

KTM 790 Duke: लंबे समय से यूरोप की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान दिखने के बाद, नई KTM 790 Duke अब अपने प्रोडक्शन रेडी मॉडल में सामने आ गई है. चीन के 'टाइप-अप्रूवल' डॉक्यूमेंट्स से इस मोटरसाइकिल की क्लियर इमेज लीक हुई हैं. यह अपडेटेड मॉडल 2026 के आखिर तक ग्लोबल लेवल पर लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसने बाइक लवर्स के बीच हलचल मचा दी है.

अटकलों पर रोक

जब से मार्केट में बड़ी और ताकतवर 990 ड्यूक आई थी, तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि KTM शायद 790 ड्यूक को बंद कर देगी. लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स ने इन बातों को गलत साबित कर दिया है. कंपनी ने इसके 799cc वाले LC8c पैरेलल-ट्विन इंजन को नए एमिशन नॉर्म के हिसाब से अपडेट किया है, जिसका मतलब है कि ये बाइक अभी लंबे समय तक बाजार में बनी रहेगी.

नया लुक

डिजाइन के मामले में KTM ने इसे अपनी नई सिग्नेचर स्टाइल दी है. इस बाइक में अब एक नया हेडलैंप यूनिट है, जिसमें सिंगल-प्रोजेक्टर LED और उसके चारों ओर स्प्लिट डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) दी गई हैं. फ्यूल टैंक और साइड पैनल्स को पहले से ज्यादा नुकीला और आक्रामक बनाया गया है, जो इसे सड़क पर एक अलग और खतरनाक पहचान देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो 2027 मॉडल के रूप में आने वाली यह बाइक 95 PS की पावर और 87 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इस बाइक का कुल वजन 184 किलोग्राम है, जो इसे तेज रफ्तार और शानदार हैंडलिंग के लिए बेहतरीन बनाता है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग चीन में KTM और CFMoto के पार्टनरशिप के तहत की जा रही है, इसीलिए इसके टैंक पर 'KTMR2R' की ब्रांडिंग देखी गई है.

हार्डवेयर में बड़े बदलाव

तकनीकी रूप से देखें तो बाइक के फ्रेम और WP सस्पेंशन में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम में एक बड़ा अपडेट किया गया है. पुराने 'J.Juan' कैलिपर्स की जगह अब इसमें WP-सप्लाइड कैलिपर्स का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, इसके साइड मिरर्स अब बड़ी 990 ड्यूक जैसे दिखते हैं, जबकि टीएफटी कंसोल (TFT Console) को मौजूदा वर्जन जैसा ही रखा गया है.

भारत में लॉन्च को लेकर सस्पेंस

हालांकि इस बाइक के स्पेसिफिकेशन और लुक की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन KTM ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इसे किन-किन देशों में बेचा जाएगा. भारत मे 790 ड्यूक पहले भी बेची जा चुकी है, लेकिन अब यह वापस यहां आएगी या नहीं, इस पर कंपनी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है. भारतीय फैंस को आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार है.