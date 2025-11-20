KTM की पावरफुल बाइक्स में आई खराबी, मजबूरी में कंपनी ने वापस मंगवाए यूनिट्स

KTM Recall: KTM की धांसू मोटरसाइकिलें, जो अपनी स्पीड और अग्रेसिव लुक के लिए जानी जाती हैं, अब एक गंभीर क्वालिटी इश्यू के चलते सुर्खियों में हैं. कंपनी ने अपनी 2024 लाइनअप की कई लोकप्रिय मॉडलों - 125 ड्यूक, 250 ड्यूक, 390 ड्यूक, और 990 ड्यूक के लिए एक ग्लोबल रिकॉल जारी किया है. यह खबर उन हजारों बाइक प्रेमियों के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, जिन्होंने इन नई मशीनों को हाल ही में खरीदा है.

KTM बाइक्स में आखिर क्या गड़बड़ी हुई है?

KTM ने फिलहाल यह खुलासा नहीं किया है कि प्रत्येक मॉडल की कितनी यूनिट्स प्रभावित हुई हैं, लेकिन समस्या की जड़ का पता लगा लिया गया है. मामला फ्यूल टैंक कैप सील (fuel tank cap seal) से जुड़ा है. कंपनी के अनुसार, कुछ सीलें उनके कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती हैं. सील सामग्री में भिन्नता के कारण, समय के साथ इनमें छोटी दरारें (tiny cracks) पड़ने का खतरा है. यह एक बड़ी सुरक्षा समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि इन दरारों से फ्यूल टैंक कैप के चारों ओर पेट्रोल लीक होने का खतरा बढ़ जाता है. सुरक्षा और उत्पाद की विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, KTM ने सभी प्रभावित मोटरसाइकिल मालिकों को तुरंत किसी भी अधिकृत डीलरशिप पर जाने की सलाह दी है. यह राहत की बात है कि यह दोषपूर्ण सील बिना किसी शुल्क के बदल दी जाएगी.

अपनी बाइक का स्टेटस कैसे चेक करें?

KTM अपने प्रभावित ग्राहकों तक व्यक्तिगत सूचनाओं (personal notifications) के माध्यम से पहुंच रही है, जिसमें उन्हें जल्द से जल्द डीलर से संपर्क करने के लिए कहा गया है. हालांकि, यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो आप स्वयं भी अपनी मोटरसाइकिल की रिकॉल स्थिति की जांच कर सकते हैं. इसके लिए, KTM की आधिकारिक वेबसाइट के 'सर्विस' (Service) सेक्शन पर जाएं. यह सुनिश्चित करना हर मालिक की जिम्मेदारी है कि उनकी बाइक सुरक्षित है. याद रखें, यह रिप्लेसमेंट केवल अधिकृत KTM डीलरशिप पर ही मुफ्त में उपलब्ध होगा, जो सर्वोत्तम सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है.

बजाज ऑटो ने KTM पर कैसे किया 'कब्जा'?

इस रिकॉल के साथ-साथ एक और बड़ी खबर आई है जिसने ऑटोमोबाइल जगत में हलचल मचा दी है. भारत की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने KTM AG पर अब पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है! 800 मिलियन यूरो (लगभग ₹7,250 करोड़) के अधिग्रहण के लिए सभी नियामक मंजूरियां (regulatory approvals) पूरी हो चुकी हैं. एक समय था जब बजाज की केवल अल्पसंख्यक हिस्सेदारी थी और कंपनी का नियंत्रण पियरर ग्रुप (Pierer Group) के पास था. अब, बजाज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी, ने पूर्व होल्डिंग कंपनी पियरर बजाज एजी के सभी शेयर खरीद लिए हैं.

नतीजतन, बजाज के पास अब पियरर मोबिलिटी एजी (जो सीधे KTM AG का प्रबंधन करती है) में लगभग 74.9% हिस्सेदारी है. यह डील साझा-स्वामित्व व्यवस्था को समाप्त करती है और KTM के संचालन, रणनीतिक निर्णयों और दीर्घकालिक दिशा पर बजाज को पूर्ण अधिकार देती है. इस अधिग्रहण के बाद, होल्डिंग कंपनियों के नाम भी बदल दिए गए हैं: पियरर बजाज एजी अब बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स एजी बन गई है, और पियरर मोबिलिटी एजी अब बजाज मोबिलिटी एजी के नाम से जानी जाएगी, जो KTM में बजाज की मजबूत और पूर्ण स्वामित्व वाली भूमिका को दर्शाती है.