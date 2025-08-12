KTM Duke 160 भारत में लॉन्च, कंपनी की सबसे किफायती बाइक होगी
KTM Duke 160 भारत में लॉन्च, कंपनी की सबसे किफायती बाइक होगी

KTM Duke 160: बाइक में 164.2 सीसी, लिक्विड-कूल्ड इंजन 9,500 आरपीएम पर 18.74 बीएचपी और 7,500 आरपीएम पर 15.5 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:29 AM IST
KTM Duke 160 भारत में लॉन्च, कंपनी की सबसे किफायती बाइक होगी

KTM Duke 160: केटीएम ने भारत में 160 ड्यूक लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. यह इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी यामाहा MT-15 V2 से लगभग 15,000 रुपये ज़्यादा महंगी है. हालाँकि, 160 ड्यूक अपने जापानी प्रतिद्वंदी से ज़्यादा शक्तिशाली और फ़ीचर्स से भरपूर भी है. ये कंपनी की एक किफायती बाइक है जिसे ग्राहक आसानी से parchej कर सकते हैं. 

इंजन और पावर 

इंजन और पावर की बात करें तो KTM 160 ड्यूक में 200 ड्यूक के इंजन का एक नया एडिशन इस्तेमाल किया गया है. बाइक में 164.2 सीसी, लिक्विड-कूल्ड इंजन 9,500 आरपीएम पर 18.74 बीएचपी और 7,500 आरपीएम पर 15.5 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. ये आंकड़े न केवल MT-15 V2 से ज़्यादा हैं, बल्कि जापानी बाइक की तुलना में ये तेज़ी से रेव रेंज में भी पहुंच जाते हैं. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी दिया जाता है. 

डिजाइन 

इसमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम लगा है, जो आगे की तरफ 43mm WP अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे की तरफ प्रीलोड-एडजेस्टेबल WP मोनोशॉक पर टिका है. वहीं, ब्रेकिंग का काम 320mm फ्रंट डिस्क और 230mm रियर डिस्क द्वारा किया जाता है, जिसमें डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है. 

फीचर्स 

फीचर्स की बात करें तो, नई KTM 160 ड्यूक में एलईडी लाइटिंग, ऑफ-रोड ABS के साथ डुअल-चैनल ABS, KTM कनेक्ट ऐप के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए, KTM ने अन्य ड्यूक मॉडलों में मिलने वाले TFT यूनिट की जगह LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है. 160 ड्यूक भारत में तीन रंगों में उपलब्ध है. ये हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, अटलांटिक ब्लू और सिल्वर मेटैलिक मैट.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

