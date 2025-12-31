KTM RC 160 का जलवा: लॉन्च से पहले डिजाइन हुआ लीक, क्या Yamaha R15 की बादशाहत होगी खत्म?

Advertisement
KTM RC 160 design leaked: RC 160 में वही 164 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 160 ड्यूक में मिलता है. यह इंजन 19 hp की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:36 PM IST
KTM RC 160 design leaked: भारतीय सड़कों पर रफ्तार और स्टाइल के लिए मशहूर KTM अब एक नया धमाका करने के लिए तैयार है. हाल ही में सोशल मीडिया पर KTM RC 160 के डिजाइन की तस्वीरें लीक हुई हैं, जिसने बाइक प्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है. केटीएम ने अक्टूबर 2025 में 160 ड्यूक को लॉन्च कर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की थी, और अब कंपनी इसी इंजन के साथ अपनी 'RC' फैमिली का विस्तार करने जा रही है. लीक हुई तस्वीरों से साफ है कि यह नई मशीन न केवल दिखने में आक्रामक है, बल्कि सीधे तौर पर यामाहा R15 V4 जैसी दिग्गज बाइक्स को चुनौती देने वाली है.

डिजाइन और स्टाइल
KTM RC 160 का डिजाइन काफी हद तक अपनी बड़ी बहन RC 200 से प्रेरित नजर आता है. इसमें वही सिग्नेचर LED हेडलैंप यूनिट और DRLs दिए गए हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी विंडशील्ड लगी है जो इसे एक प्रॉपर रेसिंग बाइक का लुक देती है. बाइक में पॉलीगोनल रियर-व्यू मिरर्स और एक मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है, जो इसके 'स्प्लिट सीट' डिजाइन के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाता है. फेयरिंग पर दिए गए ग्राफिक्स भी RC 200 जैसे ही हैं, जो इसे एक प्रीमियम अहसास देते हैं. लीक हुई तस्वीरों में इसे ब्लैक कलर और ऑरेंज हाइलाइट्स के साथ देखा गया है.

पावरफुल इंजन
परफॉरमेंस की बात करें तो RC 160 में वही 164 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 160 ड्यूक में मिलता है. यह इंजन 19 hp की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर फिगर है. इस पावर को स्मूथ तरीके से पहियों तक पहुँचाने के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. यह स्पेसिफिकेशन्स इसे ट्रैक और सिटी राइडिंग, दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

सस्पेंशन और सेफ्टी फीचर्स
KTM हमेशा से अपने बाइक्स के हार्डवेयर के लिए जानी जाती है. RC 160 में WP Apex इनवर्टेड फोर्क्स (USD) और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें फ्रंट में 320mm की बड़ी डिस्क और रियर में 230mm की डिस्क ब्रेक दी गई है, जो डुअल-चैनल ABS के साथ आती है. इसके अलावा, इसमें 160 ड्यूक वाले हल्के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जो बाइक के कुल वजन को कम रखने और बेहतर हैंडलिंग सुनिश्चित करने में मदद करते हैं.

Yamaha R15 से सीधी टक्कर 
भारतीय बाजार में KTM RC 160 का मुख्य मुकाबला Yamaha R15 V4 से होगा. जहाँ R15 का 155 cc इंजन 18 hp की पावर देता है, वहीं केटीएम की यह नई पेशकश 19 hp के साथ कागजों पर थोड़ी आगे नजर आती है. हालांकि, यामाहा का अपना एक वफादार प्रशंसक वर्ग है, लेकिन केटीएम की नई डिजाइन भाषा और ज्यादा टॉर्क युवाओं को अपनी ओर खींच सकता है. इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग और कीमत का खुलासा जल्द होने की उम्मीद है, लेकिन इतना तय है कि 160cc सेगमेंट में अब एक नई जंग छिड़ने वाली है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

KTM RC 160 design leaked

