Advertisement
trendingNow13067656
Hindi NewsऑटोमोबाइलKTM ने लॉन्च की नई RC 160: युवाओं को मिलेगा रेसिंग का असली मजा

KTM ने लॉन्च की नई RC 160: युवाओं को मिलेगा रेसिंग का असली मजा

KTM RC 160: डिजाइन के मामले में RC 160 अपने पुराने मॉडल्स की तरह ही आक्रामक और स्पोर्टी दिखती है. इसमें सिग्नेचर ट्रेलिस फ्रेम और फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स डिजाइन दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KTM ने लॉन्च की नई RC 160: युवाओं को मिलेगा रेसिंग का असली मजा

KTM RC 160: KTM RC फैमिली को एक नया मेम्बर मिल गया है. प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड KTM ने अपनी पॉपुलर RC सीरीज का आगे बढ़ाते हुए भारतीय बाजार में नई KTM RC 160 को उतार दिया है. यह नई मशीन विशेष रूप से उन युवा राइडर्स के लिए तैयार की गई है जो ट्रैक रेसिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और वो भी किफायत के साथ. कंपनी ने इस बाइक की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत ₹1,85,000 रखी है. 

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस
KTM RC 160 में 164.2 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 19 PS की पावर और 15.5 Nm का टॉर् जनरेट करता है. इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका हाई-रिविंग इंजन है, जो 10,200 rpm तक जा सकता है. इसमें 6-स्पीड गियरबक्स के साथ 'असिस्ट और स्लिपर क्लच' दिया गया है, जो तेज रफ्तार में स्मूथ गियर शिफ्टिंग सुनिश्चित करता है. कंपनी के अनुसार, इस बाइक की टॉप स्पीड 118 किमी/घंटा है.

रेसिंग डिजाइन और बेहतर हैंडलिंग
डिजाइन के मामले में RC 160 अपने पुराने मॉडल्स की तरह ही आक्रामक और स्पोर्टी दिखती है. इसमें सिग्नेचर ट्रेलिस फ्रेम और फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स डिजाइन दिया गया है. बेहतर कंट्रोल के लिए फ्रंट में 37mm के इनवर्टेड (USD) फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है. इसके साथ ही 17-इंच के अलॉय व्हील्स और चौड़े ट्यूबलेस टायर (पीछे 140/60 R17) दिए गए हैं, जो मोड़ों पर बाइक को जबरदस्त ग्रिप और स्थिरता प्रदान करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फीचर्स
सुरक्षा और तकनीक के मामले में KTM ने कोई समझौता नहीं किया है. RC 160 में डुअल-चैनल ABS दिया गया है, जिसमें खास 'सुपरमोटो मोड' भी शामिल है. इसके अलावा, इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सिस्टम (हेडलैंप, टेललैंप और इडिकेटर्स), एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्प्लिट हैंडलबार जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके 'TA' वेरिएंट में नेविगेशन सपोर्ट की सुविधा भी दी गई है, जो लंबी यात्राओं के दौरान राइडर्स के लिए काफी मददगार साबित होगी.

युवा राइडर्स के लिए खास
बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रोबाइकिंग प्रेसिडेंट मानिक नांगिया ने लॉन्च के अवसर पर कहा कि RC 160 के जरिए हम रेसिंग के रोमांच को आम युवाओं के लिए सुलभ बना रहे हैं. यह सिर्फ एक एंट्री-लेवल बाइक नहीं है, बल्कि KTM की हाई-परफॉर्मेस दुनिया में कदम रखने का पहला जरिया है. अपनी शानदार एरोडायनामिक्स और सटीक हैंडलिंग के साथ, यह बाइक उन युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो रफ्तार और नियंत्रण का सही संतुलन चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

KTM RC 160

Trending news

पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई