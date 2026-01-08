KTM ने लॉन्च की नई RC 160: युवाओं को मिलेगा रेसिंग का असली मजा

KTM RC 160: KTM RC फैमिली को एक नया मेम्बर मिल गया है. प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड KTM ने अपनी पॉपुलर RC सीरीज का आगे बढ़ाते हुए भारतीय बाजार में नई KTM RC 160 को उतार दिया है. यह नई मशीन विशेष रूप से उन युवा राइडर्स के लिए तैयार की गई है जो ट्रैक रेसिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और वो भी किफायत के साथ. कंपनी ने इस बाइक की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत ₹1,85,000 रखी है.

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस

KTM RC 160 में 164.2 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 19 PS की पावर और 15.5 Nm का टॉर् जनरेट करता है. इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका हाई-रिविंग इंजन है, जो 10,200 rpm तक जा सकता है. इसमें 6-स्पीड गियरबक्स के साथ 'असिस्ट और स्लिपर क्लच' दिया गया है, जो तेज रफ्तार में स्मूथ गियर शिफ्टिंग सुनिश्चित करता है. कंपनी के अनुसार, इस बाइक की टॉप स्पीड 118 किमी/घंटा है.

रेसिंग डिजाइन और बेहतर हैंडलिंग

डिजाइन के मामले में RC 160 अपने पुराने मॉडल्स की तरह ही आक्रामक और स्पोर्टी दिखती है. इसमें सिग्नेचर ट्रेलिस फ्रेम और फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स डिजाइन दिया गया है. बेहतर कंट्रोल के लिए फ्रंट में 37mm के इनवर्टेड (USD) फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है. इसके साथ ही 17-इंच के अलॉय व्हील्स और चौड़े ट्यूबलेस टायर (पीछे 140/60 R17) दिए गए हैं, जो मोड़ों पर बाइक को जबरदस्त ग्रिप और स्थिरता प्रदान करते हैं.

फीचर्स

सुरक्षा और तकनीक के मामले में KTM ने कोई समझौता नहीं किया है. RC 160 में डुअल-चैनल ABS दिया गया है, जिसमें खास 'सुपरमोटो मोड' भी शामिल है. इसके अलावा, इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सिस्टम (हेडलैंप, टेललैंप और इडिकेटर्स), एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्प्लिट हैंडलबार जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके 'TA' वेरिएंट में नेविगेशन सपोर्ट की सुविधा भी दी गई है, जो लंबी यात्राओं के दौरान राइडर्स के लिए काफी मददगार साबित होगी.

युवा राइडर्स के लिए खास

बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रोबाइकिंग प्रेसिडेंट मानिक नांगिया ने लॉन्च के अवसर पर कहा कि RC 160 के जरिए हम रेसिंग के रोमांच को आम युवाओं के लिए सुलभ बना रहे हैं. यह सिर्फ एक एंट्री-लेवल बाइक नहीं है, बल्कि KTM की हाई-परफॉर्मेस दुनिया में कदम रखने का पहला जरिया है. अपनी शानदार एरोडायनामिक्स और सटीक हैंडलिंग के साथ, यह बाइक उन युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो रफ्तार और नियंत्रण का सही संतुलन चाहते हैं.