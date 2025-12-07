Advertisement
trendingNow13032324
Hindi Newsऑटोमोबाइल

KTM ने 390cc मोटरसाइकिलों के लिए जारी किया ग्लोबल रिकॉल: इंजन स्टॉलिंग की है समस्या

KTM Recall: इस रिकॉल प्रोग्राम में KTM की कई महत्वपूर्ण 390cc सीरीज़ की मोटरसाइकिलें शामिल हैं. रिकॉल किए गए मॉडलों में 2024-2026 KTM 390 Duke, 2025-2026 KTM 390 Enduro R, और 2025-2026 KTM 390 SMC R प्रमुख हैं. इसके अतिरिक्त, 2025-2026 KTM 390 Adventure R और 390 Adventure X वेरिएंट को भी इसमें शामिल किया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KTM ने 390cc मोटरसाइकिलों के लिए जारी किया ग्लोबल रिकॉल: इंजन स्टॉलिंग की है समस्या

KTM Recall: ऑस्ट्रियाई मोटरसाइकिल निर्माता KTM ने अपनी 390cc प्लेटफॉर्म पर बनी कई मोटरसाइकिलों के लिए वैश्विक स्तर पर रिकॉल जारी किया है. यह रिकॉल उन मॉडलों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से 2024 से 2026 के बीच निर्मित किए गए हैं. कंपनी ने यह कदम इंटरनल टेस्टिंग के दौरान पाई गई एक संभावित खामी को दूर करने के लिए उठाया है, जो राइडर की सुरक्षा से जुड़ी है.

कौन-कौन से मॉडल हुए हैं रिकॉल में शामिल
इस रिकॉल प्रोग्राम में KTM की कई महत्वपूर्ण 390cc सीरीज़ की मोटरसाइकिलें शामिल हैं. रिकॉल किए गए मॉडलों में 2024-2026 KTM 390 Duke, 2025-2026 KTM 390 Enduro R, और 2025-2026 KTM 390 SMC R प्रमुख हैं. इसके अतिरिक्त, 2025-2026 KTM 390 Adventure R और 390 Adventure X वेरिएंट को भी इसमें शामिल किया गया है. गौरतलब है कि इसी इंजन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली Husqvarna 401 सीरीज़ भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस रिकॉल प्रोग्राम का हिस्सा है.

रिकॉल का कारण
कंपनी ने बताया है कि यह रिकॉल इंजन स्टॉलिंग (इंजन का अचानक बंद हो जाना) की समस्या के कारण जारी किया गया है. इंटरनल टेस्ट में यह सामने आया कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, खासकर कम RPM (रिवोल्यूशन प्रति मिनट) पर या गति कम करते समय (deceleration), इंजन स्टल हो सकता है. यह समस्या सिटी राइडिंग, टाइट मोड़ लेते समय, या धीमी, तकनीकी ऑफ-रोड परिस्थितियों में देखी गई है, जिससे बाइक के टिप-ओवर (गिरने) का जोखिम बढ़ सकता है. हालांकि कंपनी के अनुसार ऐसे मामले बहुत कम मिले हैं, फिर भी राइडर की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ECU सॉफ्टवेयर अपडेट
KTM ने इस समस्या के समाधान के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका अपनाया है. इस रिकॉल के तहत प्रभावित मोटरसाइकिलों में किसी भी यांत्रिक (Mechanical) पुर्जे को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके बजाय, कंपनी केवल ECU (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट) सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी. यह नया ECU मैप लो स्पीड पर इंजन स्टॉलिंग की संभावना को कम करने के साथ-साथ लो-एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स को भी बेहतर बनाएगा.

यह ECU सॉफ्टवेयर अपडेट सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क लागू किया जाएगा. कंपनी द्वारा KTM मोटरसाइकिल मालिकों से सीधे संपर्क किया जाएगा. वैकल्पिक रूप से, प्रभावित मॉडल के मालिक अपनी नज़दीकी KTM डीलरशिप पर जाकर अपनी बाइक की जांच करवा सकते हैं और यह आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकते हैं.

भारत में रिकॉल क्यों लागू नहीं है
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि KTM के ये मॉडल भले ही भारत में निर्मित किए जाते हों, लेकिन Bajaj और KTM ने स्पष् किया है कि यह रिकॉल केवल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए जारी किया गया है. भारत में बेची गई यूनिट्स इस रिकॉल प्रोग्राम के दायरे में नहीं आती हैं, जिसका अर्थ है कि भारतीय ग्राहकों को इस रिकॉल से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

ktm recall for 390 duke

Trending news

एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
Shashi Tharoor
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
Omar Abdullah on India Alliance
मीडिया से मिली धमाके की खबर...उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, क्या J-K में CM की पावर 0?
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
Humayun Kabir
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
Kerala
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?