इंजन गल गया, पुर्जे जाम हो गए फिर भी 25 करोड़ में बिकने जा रही 3 करोड़ वाली हाइपर कार, 17 साल खड़ी रही गैराज में

Bugati EB 110 Hyper Car: ये वाकई में किसी पुरानी फिल्म की तरह लगने वाली हैरतअंगेज कहानी है. एक इंजीनियरिंग के मास्टरपीस का धूल फांकना और फिर से अपनी शानोशौकत वापस पाना किसी करिश्मे से कम नहीं है. दरअसल 1991 की मशहूर हाइपरकार बुगाटी EB 110 की किस्मत तब बदली जब 2005 में कुवैत के शाही परिवार ने इसे खरीदा. लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इसे चलाने की जगह उन्होंने इसे एक गैरेज के कोने में खड़ा कर दिया गया. अगले 17 सालों तक ये बेशकीमती कार वहीं धूल फांकती रही. जब 2023 में इसे बाहर निकाला गया, तो इसकी हालत खराब थी, क्योंकि इसका इंजन पूरी तरह जाम था और समय की मार के कारण इसके कई जरूरी पुर्जे गल चुके थे.

कमाल तो तब हुआ जब इस कार को नया जीवन देने का बीड़ा लक्जमबर्ग के एक्सपर्ट्स ने उठाया. यह कोई आम रिपेयरिंग नहीं थी, बल्कि एक कठिन रेस्टोरेशन प्रोसेस था. एक्सपर्ट्स ने कार के एक-एक पुर्जे को खोलकर उसे उसके ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तैयार किया. कड़ी मेहनत और बारीकी से किए गए काम के बाद, ये कार अब वैसी ही दिखती और चलती है जैसी यह 90 के दशक में अपनी लॉन्चिंग के वक्त थी.

कीमत में भारी उछाल

आपको ये पढ़कर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा लेकिन इस कार को रॉयल फैमिली ने लगभग 3 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन आज इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है. एक्सपर्ट्स का ऐसा अंदाजा है कि अब ये कार सड़क पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और नीलामी या बिक्री के दौरान इसकी कीमत 25 करोड़ रुपये से भी ऊपर जा सकती है.

बुगाटी ब्रांड की वापसी

बुगाटी EB 110 को 15 सितंबर 1991 को वर्साय और पेरिस में लॉन्च किया गया था. ये तारीख बेहद खास थी क्योंकि ये कंपनी के संस्थापक एटोर बुगाटी के 110वें जन्मदिन का प्रतीक थी. दशकों तक शांत रहने के बाद इटैलियन इंटरप्रेन्योर रोमानो आर्टिओली ने ब्रांड में दुबारा जान फूंक दी और इस कार को पेश किया. ये उस समय की सबसे हाइटेक इंजीनियरिंग वाली कारों में से एक थी, जिसने बुगाटी को फिर से दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया.

इंजन और पावर

इस सुपरकार में 3.5 लीटर का 60-वाल्व V12 इंजन लगा है जो इसे तूफान की रफ्तार देता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें लगे चार टर्बोचार्जर्स थे, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि थी. ये इंजन लगभग 550 से 600 हॉर्सपावर पैदा करता था. इसकी शक्ति और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम ने इसे सड़क पर बेजोड़ पकड़ और स्पीड ऑफर की.

हैरतअंगेज स्पीड

1991 के हिसाब से EB 110 के आंकड़े आज भी हैरान करने वाले हैं. ये कार मात्र 3.26 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती थी. इसकी टॉप स्पीड 343 किमी/घंटा (213 मील/घंटा) तक पहुंच जाती थी. इन्हीं खासियतों की वजह से इसने दुनिया की सबसे तेज़ प्रोडक्शन वाली कारों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया और फेरारी जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर दी.

डिजाइन

EB 110 का डिजाइन 'मार्सेलो गंडिनी' द्वारा शुरू किया गया था और बाद में 'जियानपाओलो बेन्डिनी' ने इसे पूरा किया. इसकी सबसे हाइटेक खासियत इसका कार्बन फाइबर मोनोकोक चेसिस था, जिसे एयरोस्पेस कंपनी एरोस्पेशियल ने बनाया था. इसमें ऊपर की ओर खुलने वाले सीजर डोर्स और एक सक्रिय रियर स्पॉइलर था, जो तेज़ स्पीड पर गाड़ी को स्थिरता प्रदान करने के लिए अपने आप ऊपर उठ जाता था.

लेगेसी

बुगाटी EB 110 एक बहुत ही दुर्लभ कार है क्योंकि इसके केवल 139 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन किया गया था. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महान रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर ने भी अपने लिए एक पीले रंग की EB 110 SS खरीदी थी. भले ही 1995 में कंपनी को फाईनैंशियल दिक्कतों के कारण बंद होना पड़ा, लेकिन EB 110 ने ही भविष्य की Veyron और Chiron जैसी कारों के लिए मजबूत नींव रखी.