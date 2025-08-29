कोयला और कागज जलाकर रफ्तार पकड़ती है ये कार, टॉप स्पीड जानकर कुर्सी से उठ खड़े होंगे आप

Steam powered car: पेट्रोल-डीजल कारें भारत में बेहद ही आम हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कार के बारे में सुना है जो कोयला, लकड़ी और कागज जलाने से चलती है. शायद ही आपने कभी इस बारे में सुना होगा लेकिन, ऐसी कार सच में तैयार की गई है और आज भी मौजूद है. इतना ही नहीं रेस में भी इस कार का इस्तेमाल किया जा चुका है. एक बार आप इसकी रफ्तार जानेंगे तो दंग रह जाएंगे.

कौन सी है ये कार

जिस कार के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम ला मार्क्विस है, ये न केवल आज भी चलने वाली सबसे पुरानी कारों में से एक है, बल्कि ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जिसने कार रेस में भाग लिया था. ये एक स्टीम पावर्ड कार है जिसे चलाने के लिए, लकड़ी, कागज और कोयले का इस्तेमाल किया जाता था. ये कार 1884 में तैयार की गई थी. हैरानी की बात ये है कि उस समय जब कार होना ही एक बड़ी बात हुआ करती थी, इस कार ने रेस में भाग लिया था.

इस कार ने पेरिस से वर्सेल्स तक 20 मील की यात्रा बिजली की रड़तार से 16 मील प्रति घंटे की गति से पूरी की थी. इस कार का निर्माण फ्रांसीसी शख्स काउंट डी डायोन ने एक दुकान में भाप से चलने वाली खिलौना कार देखकर और एक लाइफ साइज मॉडल की डिमांड करने के किया था. कोयले, लकड़ी और कागज़ के टुकड़ों से चलने वाली यह कार लगभग गाड़ी चलाने लायक ताकत बनाने में 30-40 मिनट लगते थे. 1996 में लंदन से ब्राइटन वेटरन कार रन में इसे सबसे पुरानी कार के रूप में 0 नंबर मिला और 2011 में यह 4.6 मिलियन डॉलर में बिकी, जो किसी भी पुरानी कार के लिए एक रिकॉर्ड है. ये कार आज भी मौजूद है और अच्छी कंडीशन में है.