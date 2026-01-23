Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलइंसानों और मशीनों में छिड़ी जंग: हुंडई की फैक्टरी में ह्यूमनॉइड रोबोट का विरोध, यूनियन ने दी चेतावनी

इंसानों और मशीनों में छिड़ी जंग: हुंडई की फैक्टरी में 'ह्यूमनॉइड रोबोट' का विरोध, यूनियन ने दी चेतावनी

Hyundai humanoid robots: यूनियन ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रबंधन और मज़दूरों के बीच लिखित समझौता नहीं हो जाता, तब तक प्रोडक्शन लाइन में किसी भी रोबोट को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:00 PM IST
इंसानों और मशीनों में छिड़ी जंग: हुंडई की फैक्टरी में 'ह्यूमनॉइड रोबोट' का विरोध, यूनियन ने दी चेतावनी

Hyundai humanoid robots: दक्षिण कोरिया की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर (Hyundai Motor) में तकनीक और श्रम के बीच बड़ा टकराव सामने आया है. हुंडई की मज़दूर यूनियन ने फैक्टरी के भीतर फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तैनाती का कड़ा विरोध किया है. यूनियन ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रबंधन और मज़दूरों के बीच लिखित समझौता नहीं हो जाता, तब तक प्रोडक्शन लाइन में किसी भी रोबोट को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. करीब 40,000 सदस्यों वाली इस ताकतवर यूनियन ने प्रबंधन के इस कदम को सीधे तौर पर कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बताया है.

'एटलस' रोबोट से पैदा हुआ नौकरियों का संकट
विवाद की जड़ में बोस्टन डायनेमिक्स (हुंडई के स्वामित्व वाली कंपनी) द्वारा विकसित 'एटलस' (Atlas) नामक रोबोट है. जनवरी 2026 में लास वेगास के CES शो में प्रदर्शित यह रोबोट हूबहू इंसानों की तरह दो हाथ-पैर वाला है और जटिल काम करने में सक्षम है. यूनियन का आरोप है कि कंपनी लेबर कॉस्ट (मज़दूरी की लागत) कम करने के लिए इंसानों की जगह मशीनों को लाने की कोशिश कर रही है. कर्मचारियों को डर है कि यदि ये रोबोट प्रोडक्शन लाइन पर आ गए, तो भविष्य में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है.

अमेरिका में रोबोट फैक्ट्री बनाने की तैयारी
हुंडई की योजनाएं केवल मौजूदा प्लांट तक सीमित नहीं हैं. कंपनी अमेरिका में 2028 तक एक समर्पित रोबोट फैक्ट्री स्थापित करने की तैयारी में है, जहाँ हर साल लगभग 30,000 एटलस रोबोट बनाए जाएंगे. इन रोबोट्स को दुनिया भर में हुंडई के विभिन्न प्रोडक्शन केंद्रों पर तैनात करने का लक्ष्य है. यूनियन ने इस विस्तारवादी नीति को खतरनाक बताते हुए कहा है कि कंपनी तकनीकी विकास के नाम पर मज़दूरों के अधिकारों का हनन कर रही है और बिना सहमति के किसी भी प्रकार का ऑटोमेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

घरेलू प्रोडक्शन गिरने और आउटसोर्सिंग का डर
यूनियन ने एक और गभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया के घरेलू प्लांट्स पहले से ही प्रोडक्शन की कमी से जूझ रहे हैं. कंपनी अपना बड़ा प्रोडक्शन वॉल्यूम जॉर्जिया (अमेरिका) स्थित 'मेटाप्लांट' में ट्रांसफर कर रही है. यूनियन के अनुसार, वहां का वार्षिक प्रोडक्शन 2028 तक एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख वाहन करने की योजना है. इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कंपनी धीरे-धीरे अपने घरेलू प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा विदेशो मे शिफ्ट कर रही है, जिससे दक्षिण कोरिया में नौकरियों का संकट और गहरा सकता है.

