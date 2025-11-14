लॉन्च से पहले उठा Lamborghini Temerario Super Trofeo Concept से पर्दा, जानें खासियतें

Lamborghini Temerario Super Trofeo Concept: लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता Lamborghini ने अपकमिंग रेसिंग कार Temerario Super Trofeo के डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को पेश किया है. यह 'टेमेरारियो' कार 2027 से शुरू होने वाली एशियाई, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी चैंपियनशिप में अपनी रेस की शुरुआत करेगी. इस कार की अनवीलिंग पारंपरिक सीज़न-समापन लैम्बोर्गिनी वर्ल्ड फाइनल्स के वीकेंड में मिसानो वर्ल्ड सर्किट मार्को सिमोनसेली में की गई है. टेमेरारियो, लेम्बोर्गिनी की ग्राहक रेसिंग डिविजन स्क्वाड्रा कोर्स (Squadra Corse) के लॉन्च के बाद से छठी सुपर ट्रोफियो मॉडल बन गई है. यह कार पिछली बेहद सफल हुराकन (Huracán) की जगह लेगी, जो 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से तीन पीढ़ियों तक लेम्बोर्गिनी सुपर ट्रोफियो प्रतियोगिता का मुख्य वाहन रही है.

टेमेरारियो का रेसिंग ट्रैक पर दोहरा हमला

यह नई टेमेरारियो सुपर ट्रोफियो, टेमेरारियो GT3 मॉडल के नक्शेकदम पर चलती है, जिसे जुलाई में गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में लॉन्च किया गया था.

GT3 की शुरुआत: टेमेरारियो GT3 अगले साल मार्च में 12 आवर्स ऑफ सेब्रिंग (12 Hours of Sebring) में अपनी रेसिंग की शुरुआत करेगी.

भविष्य की प्रतिबद्धता: टेमेरारियो GT3 और टेमेरारियो सुपर ट्रोफियो दोनों, ग्राहक रेसिंग के प्रति लेम्बोर्गिनी स्क्वाड्रा कोर्स की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे.

लेम्बोर्गिनी सुपर ट्रोफियो का इतिहास क्या है?

लेम्बोर्गिनी की रेसिंग गतिविधियों में लेम्बोर्गिनी सुपर ट्रोफियो चैंपियनशिप की आधारशिला 2009 में रखी गई थी.

शुरुआत: यूरोपीय संस्करण की शुरुआत में चार सीज़न तक लेम्बोर्गिनी गैलार्डो सुपर ट्रोफियो (Gallardo Super Trofeo) का उपयोग किया गया था.

अगला चरण: इसके बाद, 2013 से 2015 तक गैलार्डो एलपी 570-4 सुपर ट्रोफियो (Gallardo LP 570-4 Super Trofeo) का उपयोग किया गया.

हुराकन का युग: 2015 में, गैलार्डो एलपी 570-4 ने नई हुराकन एलपी 620-2 सुपर ट्रोफियो (Huracán LP 620-2 Super Trofeo) के साथ ग्रिड साझा किया. हुराकन 2017 सीज़न के अंत तक एकमात्र रेसिंग कार बन गई थी और अब 'टेमेरारियो' इसका उत्तराधिकारी बनेगी.