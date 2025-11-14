Advertisement
trendingNow13003294
Hindi Newsऑटोमोबाइल

लॉन्च से पहले उठा Lamborghini Temerario Super Trofeo Concept से पर्दा, जानें खासियतें

Lamborghini Temerario Super Trofeo Concept:  टेमेरारियो, लेम्बोर्गिनी की ग्राहक रेसिंग डिविजन स्क्वाड्रा कोर्स (Squadra Corse) के लॉन्च के बाद से छठी सुपर ट्रोफियो मॉडल बन गई है. यह कार पिछली बेहद सफल हुराकन (Huracán) की जगह लेगी, जो 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से तीन पीढ़ियों तक लेम्बोर्गिनी सुपर ट्रोफियो प्रतियोगिता का मुख्य वाहन रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लॉन्च से पहले उठा Lamborghini Temerario Super Trofeo Concept से पर्दा, जानें खासियतें

Lamborghini Temerario Super Trofeo Concept: लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता Lamborghini ने अपकमिंग रेसिंग कार Temerario Super Trofeo के डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को पेश किया है. यह 'टेमेरारियो' कार 2027 से शुरू होने वाली एशियाई, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी चैंपियनशिप में अपनी रेस की शुरुआत करेगी. इस कार की अनवीलिंग पारंपरिक सीज़न-समापन लैम्बोर्गिनी वर्ल्ड फाइनल्स के वीकेंड में मिसानो वर्ल्ड सर्किट मार्को सिमोनसेली में की गई है. टेमेरारियो, लेम्बोर्गिनी की ग्राहक रेसिंग डिविजन स्क्वाड्रा कोर्स (Squadra Corse) के लॉन्च के बाद से छठी सुपर ट्रोफियो मॉडल बन गई है. यह कार पिछली बेहद सफल हुराकन (Huracán) की जगह लेगी, जो 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से तीन पीढ़ियों तक लेम्बोर्गिनी सुपर ट्रोफियो प्रतियोगिता का मुख्य वाहन रही है. 

टेमेरारियो का रेसिंग ट्रैक पर दोहरा हमला
यह नई टेमेरारियो सुपर ट्रोफियो, टेमेरारियो GT3 मॉडल के नक्शेकदम पर चलती है, जिसे जुलाई में गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में लॉन्च किया गया था.

GT3 की शुरुआत: टेमेरारियो GT3 अगले साल मार्च में 12 आवर्स ऑफ सेब्रिंग (12 Hours of Sebring) में अपनी रेसिंग की शुरुआत करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भविष्य की प्रतिबद्धता: टेमेरारियो GT3 और टेमेरारियो सुपर ट्रोफियो दोनों, ग्राहक रेसिंग के प्रति लेम्बोर्गिनी स्क्वाड्रा कोर्स की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे.

लेम्बोर्गिनी सुपर ट्रोफियो का इतिहास क्या है?
लेम्बोर्गिनी की रेसिंग गतिविधियों में लेम्बोर्गिनी सुपर ट्रोफियो चैंपियनशिप की आधारशिला 2009 में रखी गई थी.

शुरुआत: यूरोपीय संस्करण की शुरुआत में चार सीज़न तक लेम्बोर्गिनी गैलार्डो सुपर ट्रोफियो (Gallardo Super Trofeo) का उपयोग किया गया था.

अगला चरण: इसके बाद, 2013 से 2015 तक गैलार्डो एलपी 570-4 सुपर ट्रोफियो (Gallardo LP 570-4 Super Trofeo) का उपयोग किया गया.

हुराकन का युग: 2015 में, गैलार्डो एलपी 570-4 ने नई हुराकन एलपी 620-2 सुपर ट्रोफियो (Huracán LP 620-2 Super Trofeo) के साथ ग्रिड साझा किया. हुराकन 2017 सीज़न के अंत तक एकमात्र रेसिंग कार बन गई थी और अब 'टेमेरारियो' इसका उत्तराधिकारी बनेगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Lamborghini Temerario Super Trofeo

Trending news

महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती NDA... शिवसेना नेता UBT नेता संजय राउत का बयान
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती NDA... शिवसेना नेता UBT नेता संजय राउत का बयान
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
bihar chunav 2025
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
Jagdish Punetha
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 5... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 5... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई