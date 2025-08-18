Lamborghini ने पेश की अब तक की सबसे खतरनाक सुपरकार, 2.4 सेकंड में पकड़ेगी 0-100 की स्पीड
Advertisement
trendingNow12886475
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Lamborghini ने पेश की अब तक की सबसे खतरनाक सुपरकार, 2.4 सेकंड में पकड़ेगी 0-100 की स्पीड

Lamborghini Fenomeno Unveil: Lamborghini ने अपनी नई कार को पेश किया है. इस कार में अबतक का सबसे दमदार इंजन दिया गया है, जो 2.4 सेकंड में 0-100 की रफ्तार पकड़ लेती है. कंपनी इस कार की सिर्फ 30 यूनिट्स ही बनाएगी.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lamborghini ने पेश की अब तक की सबसे खतरनाक सुपरकार, 2.4 सेकंड में पकड़ेगी 0-100 की स्पीड

Lamborghini Fenomeno Unveil:  तेज रफ्तार वाली कार की बात होती है, तो दिमाग में Lamborghini का नाम जरूर आता है. कंपनी ने मोंटेरे कार वीक 2025 के दौरान लिमिटेड-एडिशन Fenomeno सुपरकार को पेश किया है. कंपनी ने इस कार में अबतक का सबसे दमदार और पावर फुल वी12 इंजन दिया है. इस कार को कई सारे नए फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. Lamborghini Fenomeno के सिर्फ 30 यूनिट्स ही बनेंगी. 

fallback

Lamborghini Fenomeno कार में 6.5 लीटर का NA V12 इंजन दिया गया है, जो 1,065 hp का पावर जनरेट करता है. यह 2.4 सेकंड में 0-100 तक की रफ्तार पकड़ लेती है और 6.7 सेकंड में 0-200 की स्पीड को टच कर लेती है. Lamborghini Fenomeno की टॉप स्पीड की बात करें तो इस कार में यह कार 350 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है. आपको बता दें कि इस कार में डुअल क्लच के साथ 8 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा. 

fallback

कंपनी ने Lamborghini Fenomeno कार में  मल्टी-टेक्नोलॉजी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है. यह कार सामने से देखने में काफी स्पोर्टी और आकर्षक लगती है. कंपनी इस कार के 30 यूनिट्स बनाएगी, जिसमें से 29 यूनिट्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराएगी. Lamborghini Fenomeno कार को सड़क और ट्रैक दोनों के लिए तैयार किया जाएगा. इस कार में ब्रेकिंग के लिए कार्बन-सिरेमिक डिस्क और CCM-R प्लस ब्रेक सिस्टम दिया गया है, ताकि तेज रफ्तार में भी कार को आसानी से कंट्रोल किया जा सके. 

यह भी पढ़ें: 

नई ताकत और फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Harley-Davidson Street Bob, नए इंजन के साथ भारतीय सड़कों पर दहाड़ेगी

8 लाख से कम में मिलेंगी ये 5 दमदार कारें, फैमिली के लिए है परफेक्ट ऑप्शन

Lamborghini हमेशा अपनी कार का नाम किसी सच्चे घटना से प्रेरित रखती है.  कंपनी ने Fenomeno नाम साल 2002 में मोरेलिया, मैक्सिको की एक प्रसिद्ध बैल लड़ाई से लिया है. इस लड़ाई में लड़ने वाले बैल का नाम फेनोमेनो था. कंपनी  ने वहीं से इस नाम को अपनी  कार के साथ जोड़ा है. हालांकि कंपनी इस कार को कब लॉन्च करेगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही कंपनी इस कार का प्राइस बताया है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Lamborghini Fenomeno Unveilcar

Trending news

फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: '2047 तक भारत के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनने की नींव रखी जाएगी'... सर्बानंद सोनोवाल
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: '2047 तक भारत के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनने की नींव रखी जाएगी'... सर्बानंद सोनोवाल
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
Partha Chatterjee
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
Election Commission
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
Cloudbursts
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Punjab Assistant professors & Librarians
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
Delhi
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
;