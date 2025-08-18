Lamborghini ने पेश की अब तक की सबसे खतरनाक सुपरकार, 2.4 सेकंड में पकड़ेगी 0-100 की स्पीड

Lamborghini Fenomeno Unveil: तेज रफ्तार वाली कार की बात होती है, तो दिमाग में Lamborghini का नाम जरूर आता है. कंपनी ने मोंटेरे कार वीक 2025 के दौरान लिमिटेड-एडिशन Fenomeno सुपरकार को पेश किया है. कंपनी ने इस कार में अबतक का सबसे दमदार और पावर फुल वी12 इंजन दिया है. इस कार को कई सारे नए फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. Lamborghini Fenomeno के सिर्फ 30 यूनिट्स ही बनेंगी.

Lamborghini Fenomeno कार में 6.5 लीटर का NA V12 इंजन दिया गया है, जो 1,065 hp का पावर जनरेट करता है. यह 2.4 सेकंड में 0-100 तक की रफ्तार पकड़ लेती है और 6.7 सेकंड में 0-200 की स्पीड को टच कर लेती है. Lamborghini Fenomeno की टॉप स्पीड की बात करें तो इस कार में यह कार 350 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है. आपको बता दें कि इस कार में डुअल क्लच के साथ 8 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा.

कंपनी ने Lamborghini Fenomeno कार में मल्टी-टेक्नोलॉजी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है. यह कार सामने से देखने में काफी स्पोर्टी और आकर्षक लगती है. कंपनी इस कार के 30 यूनिट्स बनाएगी, जिसमें से 29 यूनिट्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराएगी. Lamborghini Fenomeno कार को सड़क और ट्रैक दोनों के लिए तैयार किया जाएगा. इस कार में ब्रेकिंग के लिए कार्बन-सिरेमिक डिस्क और CCM-R प्लस ब्रेक सिस्टम दिया गया है, ताकि तेज रफ्तार में भी कार को आसानी से कंट्रोल किया जा सके.

Lamborghini हमेशा अपनी कार का नाम किसी सच्चे घटना से प्रेरित रखती है. कंपनी ने Fenomeno नाम साल 2002 में मोरेलिया, मैक्सिको की एक प्रसिद्ध बैल लड़ाई से लिया है. इस लड़ाई में लड़ने वाले बैल का नाम फेनोमेनो था. कंपनी ने वहीं से इस नाम को अपनी कार के साथ जोड़ा है. हालांकि कंपनी इस कार को कब लॉन्च करेगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही कंपनी इस कार का प्राइस बताया है.