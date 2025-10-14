Advertisement
trendingNow12961722
Hindi Newsऑटोमोबाइल

1.30 करोड़ की SUV: Land Rover Defender का 'ट्रॉफी' एडिशन मार्केट में लॉन्च, जानें खासियत

Land Rover Defender 110 Trophy Edition: यह स्टैंडर्ड Defender 110 मॉडल के सिल्हूट को बरकरार रखता है, लेकिन इसे दो खास एक्सटीरियर शेड्स मिलते हैं: Sandglow Yellow (सैंडग्लो पीला) और Keswick Green (केसविक हरा).

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1.30 करोड़ की SUV: Land Rover Defender का 'ट्रॉफी' एडिशन मार्केट में लॉन्च, जानें खासियत

Land Rover Defender 110 Trophy Edition: Land Rover ने भारत में अपनी दमदार Defender लाइनअप में एक नया और दमदार एडिशन लॉन्च किया है जिसका नाम Defender 110 Trophy Edition है. इस एडिशन की कीमत 1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह एडिशन Land Rover की Camel Trophy रेस को समर्पित एडिशन है. जिसके वाहन दुनिया के सबसे कठिन इलाकों को जीतने के लिए जाने जाते थे. 

डिजाइन और एक्सटीरियर
यह स्टैंडर्ड Defender 110 मॉडल के सिल्हूट को बरकरार रखता है, लेकिन इसे दो खास एक्सटीरियर शेड्स मिलते हैं: Sandglow Yellow (सैंडग्लो पीला) और Keswick Green (केसविक हरा). बॉडी कलर को रूफ, बोनट, स्कफ प्लेट्स, साइड क्लैडिंग और व्हील आर्च पर कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक एक्सेंट्स के साथ पूरक (complemented) किया गया है. यह विशेष रूप से 20-inch ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ आता है, जिसे ऑल-सीज़न या ऑल-टेरेन टायर्स में से चुनने का विकल्प मिलता है. ऑफ-रोड क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑप्शनल एक्सेसरीज में एक हैवी-ड्यूटी रूफ रैक, ब्लैक डिप्लॉयेबल साइड लैडर, अतिरिक्त स्टोरेज के लिए साइड-माउंटेड पैनियर्स और एक ब्लैक-फिनिश्ड स्नॉर्कल शामिल हैं.

इंटीरियर
केबिन के अंदर, Trophy Edition में Ebony Windsor लेदर सीट अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) और रोशनी वाले 'ट्रॉफी' ब्रांडेड सिल प्लेट के साथ प्रीमियम अपील बरकरार है. एक्सपोज़्ड क्रॉसबीम (खुला क्रॉसबीम) को भी चुने गए एक्सटीरियर कलर में फिनिश किया गया है, जो केबिन को एक अनूठा और थीम वाला लुक देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन पावर
Defender 110 Trophy Edition केवल दिखने में दमदार नहीं है. इसके हुड के नीचे एक 3.0-litre इनलाइन-सिक्स ट्विन-टर्बो डीजल इंजन है, जो 350 hp की शक्ति और 700 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. यह पावरहाउस एक 8-speed ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है और स्टैंडर्ड four-wheel drive (चार-पहिया ड्राइव) सिस्टम से लैस है. Land Rover के अनुसार, यह SUV सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 kph की रफ्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 191 kph है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

land rover defender 110

Trending news

जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR