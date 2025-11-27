Advertisement
लैंड रोवर डिफेंडर डकार D7X-R: रेगिस्तान की सबसे बड़ी रेस के लिए तैयार

Land Rover Defender Dakar D7X-R: डिफेंडर डकार D7X-R डिफेंडर ऑक्टा के मजबूत tD7x बॉडी आर्किटेक्चर, ट्रांसमिशन, ड्राइवलाइन, और 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन को बरकरार रखती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:39 PM IST
लैंड रोवर डिफेंडर डकार D7X-R: रेगिस्तान की सबसे बड़ी रेस के लिए तैयार

Land Rover Defender Dakar D7X-R: लैंड रोवर ने अपनी रैली के लिए तैयार SUV, डिफेंडर डकार D7X-R से पर्दा हटा दिया है. यह विशेष रूप से तैयार की गई गाड़ी जनवरी 2026 में होने वाली प्रतिष्ठित डकार रैली में अपनी शुरुआत करेगी, जिसके बाद यह पूरे 2026 वर्ल्ड रैली-रेड चैम्पियनशिप (W2RC) अभियान का हिस्सा बनेगी. यह रैली-रेडी डिफेंडर, डिफेंडर ऑक्टा पर आधारित है, जिसे W2RC की 'स्टॉक' कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाया गया है. इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट किए गए हैं ताकि यह दुनिया की सबसे कठिन ऑफ-रोड रेस के मानकों पर खरा उतर सके.

इंजीनियरिंग और पावरट्रेन
डिफेंडर डकार D7X-R डिफेंडर ऑक्टा के मजबूत tD7x बॉडी आर्किटेक्चर, ट्रांसमिशन, ड्राइवलाइन, और 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन को बरकरार रखती है. हालाँकि, FIA (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी ल’ऑटोमोबाइल) के नियमों के अनुसार, यह प्रतियोगिता में एक सस्टेनेबल फ्यूल (Sustainable Fuel) पर चलेगी. रैली के लिए, हालांकि, FIA स्टॉक कैटेगरी के नियमों के अनुसार पावर को सीमित करने के लिए एक एयर-इनटेक रेस्ट्रिक्टर लगाया गया है. यह अपडेट सुनिश्चित करता है कि डिफेंडर रैली की कठोर प्रतिस्पर्धा और तकनीकी नियमों का पालन करे.

रैली के लिए विशिष्ट अपग्रेड
डिफेंडर 110 बॉडीशेल पर आधारित इस रेस कार में कई रैली-स्पेशलअपग्रेड किए गए हैं. लंबी स्टेज को पूरा करने के लिए इसमें 550 लीटर का बड़ा रियर फ्यूल टैंक जोड़ा गया है. सुरक्षा के लिए, केबिन के अंदर एक प्रतिस्पर्धा-ग्रेड रोल केज लगाया गया है. ऑफ-रोड प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसमें 35-इंच के टायर लगाए गए हैं, साथ ही ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़ाने के लिए ट्रैक की चौड़ाई में 60 मिमी की वृद्धि की गई है और राइड हाइट को बढ़ाया गया है.

डेजर्ट हीट के लिए कूलिंग सिस्टम में बदलाव
रेगिस्तानी गर्मी का सामना करने के लिए D7X-R के कूलिंग सिस्टम पर विशेष रूप से काम किया गया है. इंजन को यांत्रिक रूप से अपरिवर्तित रखा गया है, लेकिन कूलिंग के लिए सामने के हिस्से को बड़ा किया गया है और ग्रिल के एयरफ्लो को ऑप्टिमाइज़ किया गया है. सामान्य तीन छोटे रेडिएटर्स के बजाय, इसे एक सिंगल बड़ा रेडिएटर दिया गया है. कम गति पर कूलिंग में मदद के लिए चार 12V पंखे लगाए गए हैं, जबकि बोनट में अपडेट और एक पार्टिकल फिल्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि इंजन रेत और धूल से बचा रहे. रुफ पर लगे लाइट पॉड्स और केबिन एयर इंटेक्स इसकी ड्यूराबिलिटी  को और बढ़ाते हैं.

लॉन्च और रेसिंग की शुरुआत
डिफेंडर रैली टीम ने डकार D7X-R प्रोटोटाइप के साथ पहले ही 6,000 किमी से अधिक का ऑफ-रोड परीक्षण पूरा कर लिया है. अब यह एसयूवी सऊदी अरब में 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली डकार रैली में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह रेस-रेडी डिफेंडर न केवल लैंड रोवर के इंजीनियरिंग केपेबिलिटी का प्रदर्शन करेगी, बल्कि W2RC चैम्पियनशिप में अपनी कैटेगरी (स्टॉक) में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरेगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Land Rover Defender

