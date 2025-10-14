Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Land Rover Discovery के Tempest और Gemini एडिशन भारत में लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत

Land Rover Discovery: ये दोनों स्पेशल एडिशन, स्टैंडर्ड Discovery मॉडल से मुख्य रूप से कॉस्मेटिक बदलावों के कारण अलग दिखते हैं, लेकिन ये बदलाव एसयूवी को एक विशिष्ट पहचान देते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:30 PM IST
Land Rover Discovery के Tempest और Gemini एडिशन भारत में लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत

Land Rover Discovery: लक्जरी SUV सेगमेंट में हलचल मचाते हुए, Land Rover ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Discovery SUV के दो नए और दमदार अवतार लॉन्च किए हैं. इन नए Gemini और Tempest एडिशन के साथ, Discovery की कीमत Rs. 1.26 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर Rs. 1.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन नए मॉडलों के आने के साथ, 2026 से Dynamic S और Metropolitan Edition ट्रिम्स को बंद कर दिया जाएगा.

ये दोनों स्पेशल एडिशन, स्टैंडर्ड Discovery मॉडल से मुख्य रूप से कॉस्मेटिक बदलावों के कारण अलग दिखते हैं, लेकिन ये बदलाव एसयूवी को एक विशिष्ट पहचान देते हैं.

Gemini और Tempest: कौन सा एडिशन है आपके लिए?

Discovery Gemini एडिशन
Gemini Edition में एक बेहद खास Sedona Red पेंट फिनिश, एक ग्लॉस ब्लैक रूफ (चमकीली काली छत) और सिल्वर-फिनिश बाहरी ट्रिम एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसका बाहरी लुक 21-inch अलॉय व्हील्स के साथ पूरा होता है. ग्राहकों को 20-inch, 21-inch और 22-inch साइज के व्हील्स के साथ-साथ स्टैंडर्ड Discovery के कई अन्य एक्सटीरियर रंगों को चुनने का विकल्प भी मिलता है. अंदर, केबिन को ब्लैक या आइवरी (हल्का पीला) अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) में चुना जा सकता है.

Discovery Tempest एडिशन
इसके विपरीत, Tempest Edition Discovery का सबसे प्रीमियम और टॉप-टियर संस्करण है. इसमें विशिष्ट कॉपर एक्सेंट्स (तांबे के रंग के स्पर्श), कॉपर-टोंड 22-inch व्हील्स और एक कॉपर-रंग की छत जैसे अद्वितीय तत्व शामिल हैं. Tempest के इंटीरियर में स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर Extended Windsor Leather अपहोल्स्ट्री मिलती है, जिसे ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन के डुअल-टोन, या ब्लैक और आइवरी के कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है.

फीचर्स के मामले में कौन है आगे?
फीचर्स की बात करें तो Gemini एडिशन में एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, एक पावर्ड टेलगेट, 12.3-inch डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 11.4-inch टचस्क्रीन, एक Meridian ऑडियो सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और एक 3D सराउंड व्यू कैमरा जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं.

दूसरी ओर, Tempest एडिशन में कुछ अतिरिक्त तकनीकें शामिल हैं, जैसे कि Matrix LED हेडलाइट्स, एक हेड-अप डिस्प्ले, पावर-फोल्डिंग थर्ड-रो सीट्स, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, गर्म और हवादार सीटें (आगे और बीच की पंक्तियों के लिए), और एक Meridian Surround Sound System.

इंजन और पावर?
इन नई Discovery SUVs को पावर देने के लिए एक दमदार 3.0-litre सिक्स-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 350 hp की जबरदस्त पावर और 700 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह पावर एक 9-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का उपयोग करके सभी चार पहियों तक पहुंचाई जाती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Land Rover Discovery

