Advertisement
trendingNow13011847
Hindi Newsऑटोमोबाइल

लेटेस्ट Hyundai Venue के कौन से मॉडल के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी रकम? यहां जानें

New Hyundai Venue: Hyundai ने नई 2025 Venue की पूरी एक्स-शोरूम कीमत की लिस्ट मार्केट में उतार दी है, जिसमें यह एसयूवी (SUV) ₹7.90 लाख से शुरू होकर ₹15.51 लाख तक जाती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लेटेस्ट Hyundai Venue के कौन से मॉडल के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी रकम? यहां जानें

New hyundai venue: बिल्कुल नई हुंडई वेन्यू अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है. शुरुआत में, कार निर्माता ने HX2, HX4 और HX5 पेट्रोल (NA) मैनुअल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की थी, जिनकी कीमतें क्रमशः 7.90 लाख रुपये, 8.80 लाख रुपये और 9.15 लाख रुपये हैं. अब, इस सबकॉम्पैक्ट SUV की पूरी कीमत का खुलासा हो गया है.

कितनी है कीमत ​

हुंडई (Hyundai) ने अपनी नई 2025 वेन्यू (Venue) की पूरी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-showroom Price) सूची जारी कर दी है, जिसमें यह एसयूवी (SUV) ₹7.90 लाख से शुरू होकर ₹15.51 लाख तक जाती है. ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से तीन मुख्य इंजन विकल्पों में से चुन सकते हैं: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, और डीज़ल. पेट्रोल-मैनुअल (Petrol-MT) वेरिएंट की कीमत HX2 ट्रिम के लिए ₹7.90 लाख से शुरू होती है और HX6 एवं HX6T (₹10.43 लाख और ₹10.70 लाख) तक जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जो ग्राहक ज़्यादा पावर चाहते हैं, उनके लिए टर्बो-पेट्रोल इंजन कई विकल्पों में उपलब्ध है. टर्बो-पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट की कीमत HX2 के लिए ₹8.80 लाख से शुरू होकर HX8 के लिए ₹11.81 लाख तक जाती है, जबकि स्पोर्टी N Line का मैन्युअल वर्जन N6 (N Line) MT ₹10.55 लाख में उपलब्ध है.

वहीं, टर्बो-पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) वेरिएंट की रेंज HX5 (₹10.67 लाख) से शुरू होकर टॉप-एंड HX10 (₹14.56 लाख) तक है. वेन्यू एन लाइन (Venue N Line) के ऑटोमैटिक वेरिएंट, N6 और N10, की कीमत क्रमशः ₹11.45 लाख और ₹15.30 लाख है.

डीज़ल-मैनुअल (Diesel-MT) वेरिएंट की शुरुआती कीमत HX2 के लिए ₹9.70 लाख है और यह HX7 (₹12.51 लाख) तक जाता है. ख़ास बात यह है कि डीज़ल इंजन में भी अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मौजूद है, जिसके वेरिएंट HX5 की कीमत ₹11.58 लाख और टॉप मॉडल HX10 की कीमत ₹15.51 लाख है. इस विस्तृत प्राइसिंग के साथ, हुंडई वेन्यू अपने सेगमेंट में ग्राहकों को इंजन, ट्रांसमिशन और फीचर्स के आधार पर कई विकल्प प्रदान करती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

New Hyundai Venue

Trending news

क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला