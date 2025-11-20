लेटेस्ट Hyundai Venue के कौन से मॉडल के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी रकम? यहां जानें

New hyundai venue: बिल्कुल नई हुंडई वेन्यू अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है. शुरुआत में, कार निर्माता ने HX2, HX4 और HX5 पेट्रोल (NA) मैनुअल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की थी, जिनकी कीमतें क्रमशः 7.90 लाख रुपये, 8.80 लाख रुपये और 9.15 लाख रुपये हैं. अब, इस सबकॉम्पैक्ट SUV की पूरी कीमत का खुलासा हो गया है.

कितनी है कीमत ​

हुंडई (Hyundai) ने अपनी नई 2025 वेन्यू (Venue) की पूरी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-showroom Price) सूची जारी कर दी है, जिसमें यह एसयूवी (SUV) ₹7.90 लाख से शुरू होकर ₹15.51 लाख तक जाती है. ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से तीन मुख्य इंजन विकल्पों में से चुन सकते हैं: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, और डीज़ल. पेट्रोल-मैनुअल (Petrol-MT) वेरिएंट की कीमत HX2 ट्रिम के लिए ₹7.90 लाख से शुरू होती है और HX6 एवं HX6T (₹10.43 लाख और ₹10.70 लाख) तक जाती है.

जो ग्राहक ज़्यादा पावर चाहते हैं, उनके लिए टर्बो-पेट्रोल इंजन कई विकल्पों में उपलब्ध है. टर्बो-पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट की कीमत HX2 के लिए ₹8.80 लाख से शुरू होकर HX8 के लिए ₹11.81 लाख तक जाती है, जबकि स्पोर्टी N Line का मैन्युअल वर्जन N6 (N Line) MT ₹10.55 लाख में उपलब्ध है.

वहीं, टर्बो-पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) वेरिएंट की रेंज HX5 (₹10.67 लाख) से शुरू होकर टॉप-एंड HX10 (₹14.56 लाख) तक है. वेन्यू एन लाइन (Venue N Line) के ऑटोमैटिक वेरिएंट, N6 और N10, की कीमत क्रमशः ₹11.45 लाख और ₹15.30 लाख है.

डीज़ल-मैनुअल (Diesel-MT) वेरिएंट की शुरुआती कीमत HX2 के लिए ₹9.70 लाख है और यह HX7 (₹12.51 लाख) तक जाता है. ख़ास बात यह है कि डीज़ल इंजन में भी अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मौजूद है, जिसके वेरिएंट HX5 की कीमत ₹11.58 लाख और टॉप मॉडल HX10 की कीमत ₹15.51 लाख है. इस विस्तृत प्राइसिंग के साथ, हुंडई वेन्यू अपने सेगमेंट में ग्राहकों को इंजन, ट्रांसमिशन और फीचर्स के आधार पर कई विकल्प प्रदान करती है.