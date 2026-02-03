Advertisement
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई, अभी हुए हैं 18 साल के तो जान लें ऑनलाइन प्रोसेस

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई, अभी हुए हैं 18 साल के तो जान लें ऑनलाइन प्रोसेस

Learner Driving License: आजकल कई राज्यों में आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है. अगर आप आधार के जरिए अप्लाई करते हैं, तो आपको आरटीओ (RTO) ऑफिस जाकर दस्तावेजों की जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:43 PM IST
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई, अभी हुए हैं 18 साल के तो जान लें ऑनलाइन प्रोसेस

Learner Driver License: भारत में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning License) बनवाने की प्रक्रिया अब काफी हद तक ऑनलाइन और आसान हो गई है. अगर आप भी पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन 5 स्टेप्स में पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं:

1. सारथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट 'सारथी' (parivahan.gov.in) पर जाना होगा. यहाँ आपको 'Drivers/ Learners License' विकल्प को चुनना होगा और अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद 'Apply for Learner License' पर क्लिक करके आप आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

2. आधार आधारित ई-केवाईसी (E-KYC)
आजकल कई राज्यों में आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है. अगर आप आधार के जरिए अप्लाई करते हैं, तो आपको आरटीओ (RTO) ऑफिस जाकर दस्तावेजों की जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती. आपके आधार की जानकारी (नाम, पता, जन्म तिथि) अपने आप फॉर्म में भर जाती है, जिससे प्रक्रिया तेज और पेपरलेस हो जाती है.

3. आवेदन फॉर्म और दस्तावेज
आवेदन के दौरान आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी और वाहन का प्रकार (जैसे- टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर) चुनना होगा. इसके साथ ही आपको आयु प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड) और पते का प्रमाण अपलोड करना होगा. अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) भी जमा करना पड़ सकता है.

4. फीस का भुगतान और स्लॉट बुकिंग
दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको निर्धारित सरकारी फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. फीस जमा होने के बाद आपको लर्निंग टेस्ट के लिए स्लॉट (तारीख और समय) बुक करना होता है. यदि आपके राज्य में 'कॉन्टैक्टलेस' सेवा उपलब्ध है, तो आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर टेस्ट दे सकते हैं.

5. ऑनलाइन टेस्ट और लाइसेंस रिसीविंग 
लर्निंग लाइसेंस के लिए एक छोटा सा कप्यूटर टेस्ट होता है, जिसमे ट्रैफिक नियमों और सड़क संकेतों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इस टेस्ट में पास होने के तुरत बाद आप अपना लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. याद रखें, लर्निंग लाइसेंस की वैधता केवल 6 महीने की होती है और इसे मिलने के 1 महीने बाद आप Permanent License के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Learner Driving License

