LHS या RHS? जानें किस देश में कौन से साइड में होता है कार का स्टीयरिंग व्हील

|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:48 PM IST
Steering Wheel Direction in Car: दुनियाभर में सड़कों पर गाड़ी चलाने के दो मुख्य नियम हैं: लेफ्ट हैंड ड्राइव (LHD) और राइट हैंड ड्राइव (RHD). भारत सहित दुनिया के कई देशों में ड्राइवर की सीट और स्टीयरिंग व्हील दाईं (सीधे) ओर होता है, जबकि अमेरिका और यूरोप के बड़े हिस्से में यह बाईं ओर होता है.

भारत और राइट हैंड ड्राइव (RHD)
भारत में हम सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, इसलिए सुरक्षा और बेहतर विजिबिलिटी के लिए स्टीयरिंग व्हील दाईं (सीधे) ओर लगाया जाता है. भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी राइट हैंड ड्राइव का ही पालन किया जाता है. ऐतिहासिक रूप से, जिन देशों पर ब्रिटिश शासन रहा है, वहां आज भी दाईं ओर स्टीयरिंग का चलन ज्यादा है.

अमेरिका और यूरोप का नियम (LHD)
दुनिया के लगभग 65% से 70% देशों में सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाने का नियम है. इसलिए, वहां कारों में स्टीयरिंग व्हील बाईं (उल्टे) ओर होता है. अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे बड़े देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव (LHD) गाड़ियाँ चलती हैं. इन देशों में नियम यह है कि ड्राइवर हमेशा सड़क के बीच वाली रेखा (Center Line) की ओर बैठे ताकि वह सामने से आने वाले ट्रैफिक को साफ देख सके.

क्यों है यह अंतर?
पुरानी मान्यताओं के अनुसार, घुड़सवारी और तलवारबाजी के समय लोग सड़क के बाईं ओर चलते थे ताकि उनका दाहिना हाथ (तलवार चलाने वाला हाथ) दुश्मन की ओर रहे. यही परंपरा ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों (जैसे भारत) में चलती रही. वहीं, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी अलग पहचान बनाने और बड़े मालगाड़ी वाले वैगनों को नियंत्रित करने के लिए दाईं ओर चलना शुरू किया, जिससे स्टीयरिंग बाईं ओर आ गया.

इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रभाव
गाड़ी बनाने वाली कंपनियां अलग-अलग देशों के हिसाब से स्टीयरिंग की जगह बदलती हैं. उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी अगर भारत के लिए गाड़ी बनाती है तो स्टीयरिंग दाईं ओर होता है, लेकिन वही गाड़ी अगर यूरोप के लिए भेजी जाती है तो कंपनी उसे लेफ्ट हैंड ड्राइव में बदल देती है. कई देशों में तो दूसरे साइड के स्टीयरिंग वाली गाड़ी चलाना गैरकानूनी भी होता है.

क्या होता है अगर आप गलत साइड बैठें?
अगर भारत जैसे देश में कोई लेफ्ट हैंड ड्राइव कार चलाता है, तो उसे ओवरटेक करने में बड़ी दिक्कत होती है. क्योंकि ड्राइवर बाईं ओर बैठा होता है, उसे सामने से आ रहे ट्रैफिक का सही अंदाजा नहीं मिल पाता. इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से हर देश अपने सड़क नियमों के अनुसार ही स्टीयरिंग की जगह तय करता है.

