Tesla को पटखनी देंगी ये इलेक्ट्रिक कारें, नाम जानकर टेंशन में आ गए मस्क

cheapest Electric Cars: अगर आपको लग रहा है कि Tesla Model y ही भारत में सबसे तगड़ी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार है तो आप गलत हैं. दरअसल तकरीबन 60 लाख की शुरुआती कीमत वाली tesla की इलेक्ट्रिक कार से कई गुना और सस्ती और दमदार रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं. ये इलेक्ट्रिक कारें भारत में बेहद ही लोकप्रिय हैं और इनमें हर वो खूबी मिल जाती है जो एक इलेक्ट्रिक कार में होनी चाहिए.

1. एमजी कॉमेट ईवी

कीमत: 7.50 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक

एमजी कॉमेट इस समय भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे सस्ती ईवी है. शहर में चलने के लिए कॉमेट बेहतरीन है, क्योंकि इसके छोटे आकार इसे बेहद आसानी से चला सकते हैं. 2-डोर बॉडी स्टाइल के बावजूद, यह चार अडल्ट्स के लिए पर्याप्त स्पेस ऑफर करती है. अगर आप शहर में आने-जाने और छोटी दूरी के लिए इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदते हैं तो ये आपके लिए दमदार ऑप्शन साबित हो सकती है. इस इलेक्ट्रिक कार में 17.3kWh की बैटरी मिल जाती है जिसकी बदौलत 230km की रेंज मिल जाती है.

2. टाटा टियागो ईवी

कीमत: 7.99 लाख रुपये से 11.14 लाख रुपये

भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में अगला नाम टाटा टियागो ईवी का है. इसकी 4-डोर बॉडी स्टाइल ज़्यादा व्यावहारिक है. टियागो ईवी अपने स्मूथ और रिफाइंड पावरट्रेन और बेहतरीन राइड क्वालिटी के साथ अच्छा प्रदर्शन करती है, और इसे चलाना भी काफी किफ़ायती है. इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से इसे ड्राइव करना काफी मजेदार एक्सपीरियंस है. इसमें19.2kWh और 24kWh बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं. इसकी रेंज 221km और 275km है.

3. टाटा पंच ईवी

कीमत: 9.99 लाख रुपये से 13.94 लाख रुपये

पंच ईवी एक कम्प्लीट पैकेज है. यह देश में इस समय सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहने के बाद भी ये काफी ज्यादा दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी है. इसमें फीचर्स की भरमार देखने को मिल जाती है. इसका प्रदर्शन दमदार है, इसकी राइड क्वालिटी काफी दमदार है साथ ही इसकी रेंज भी पर्याप्त है. अर्बन रोडस पर तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है. पंच ईवी भारत में उपलब्ध सबसे अच्छी कम बजट वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसमें ग्राहकों को 25kWh, 35kWh बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ ही इसमें 265km और 365km की रेंज भी मिल जाती है.

4. टाटा टिगोर ईवी

कीमत: 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये

सबसे किफायती ईवी की इस सूची में टिगोर ईवी एकमात्र सेडान है. यह टियागो ईवी की तुलना में एक अच्छा बूट स्पेस प्रदान करती है. इसमें थोड़ी बड़ी बैटरी दी गई है, जिससे इसकी रेंज भी ज़्यादा है, टिगोर ईवी में अच्छी राइड क्वालिटी, बेहतरीन स्पेसिफिकेशन वाला केबिन और अपने हैचबैक मॉडल जैसा ही एक बेहतरीन पावरट्रेन है. इसमें 26kWh की बैटरी मिल जाती है और इसकी रेंज 315km है.