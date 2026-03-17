टोल हाइवे से गुजरते हैं तो जान लें FASTag के ये 5 नियम, 99% लोगों को नहीं है जानकारी

FASTag Rules: भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag अब पूरी तरह अनिवार्य हो चुका है, लेकिन इसके कुछ छिपे हुए नियम और बदलाव ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी. अगर आप टोल हाइवे से रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो आपको आज हम इन नियमों और बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सफर के दौरान आपके काम आने वाले हैं और साथ ही ये आपके पैसे भी बचा सकते हैं.

दोगुना जुर्माना

ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोग FASTag को कार के विंडस्क्रीन पर लगान की जगह हाथ में रखते हैं या डैशबोर्ड पर रख देते हैं, लेकिन NHAI ने इसे गंभीरता से लेते हुए नियम सख्त कर दिया है. अगर FASTag आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर अंदर की तरफ सही ढंग से चिपका हुआ नहीं पाया जाता है, तो आपसे दोगुना टोल शुल्क वसूला जाएगा.

आधा टोल शुल्क

सड़क मंत्रालय के नियमों के अनुसार, किसी नेशनल हाईवे पर मरम्मत या उसे अपग्रेड करने का काम चल रहा है, तो यात्रियों को पूरी रकम चुकाने की जरूरत नहीं है. निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को पुराने टोल रेट का केवल 50 प्रतिशत ही देना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

UPI से होगी बचत

अगर आपकी गाड़ी एक्टिव FASTag नहीं है, तो टोल प्लाजा पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा सकता है. आमतौर पर कैश पेमेंट करने पर आपसे दोगुना शुल्क लिया जाता है. हालांकि, सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी राहत देती है. FASTag के बगैर टोल पर UPI के पेमेंट करने पर आपसे दोगुने के बजाय केवल 1.25 गुना ही शुल्क लिया जाएगा.

शिकायत और सहायता के लिए डिजिटल चैनल

NHAI ने यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर आप टोल संबंधी किसी भी शिकायत के लिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, 'राजमार्ग यात्रा' ऐप एक डिजिटल साथी की तरह काम करता है. इस ऐप के जरिए आप न केवल अपना पास मैनेज कर सकते हैं, बल्कि हाईवे पर नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल, EV चार्जिंग स्टेशन और मौसम की ताजा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं.

एनुअल पास की कीमत बढ़ी

NHAI ने 2026-27 के लिए एनुअल पास की कीमतों में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब इसकी नई कीमत 3,075 रुपये हो गई है. ये पास उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अक्सर एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं, क्योंकि इसमें बार-बार रिचार्ज करने की झंझट नहीं रहती और यह साल भर में 200 बार टोल पार करने की सुविधा देता है.