Advertisement
trendingNow13117493
Hindi Newsऑटोमोबाइलभारत में लेक्सस LX रिकॉल: ट्रांसमिशन फेलियर का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाईं गाड़ियां

भारत में लेक्सस LX रिकॉल: ट्रांसमिशन फेलियर का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाईं गाड़ियां

Lexus LX SUV Recall: लेक्सस LX में 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो गियर बदलने के लिए 'लीनियर सोलेनोइड्स' का इस्तेमाल करता है. कंपनी ने देखा है कि खास मौकों में अगर सोलेनोइड फेल हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट और इंजन ईसीयू (ECU) के बीच कनेक्शन टूट सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में लेक्सस LX रिकॉल: ट्रांसमिशन फेलियर का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाईं गाड़ियां

Lexus LX SUV Recall: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की लग्जरी ब्रांच, लेक्सस इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी LX के लिए रिकॉल जारी किया है. भारत में इस गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 2.80 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. कंपनी के अनुसार, ये रिकॉल उन 117 यूनिट्स के लिए है जिनका प्रोडक्शन 6 मार्च 2025 से 29 सितंबर 2025 के बीच किया गया था. इस स्टेप का मकसद संभावित तकनीकी खराबी को समय रहते ठीक करना है जिससे ग्राहकों को सेफ रखा जा सके.

तकनीकी दिक्कत 
लेक्सस LX में 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो गियर बदलने के लिए 'लीनियर सोलेनोइड्स' का इस्तेमाल करता है. कंपनी ने देखा है कि खास मौकों में अगर सोलेनोइड फेल हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट और इंजन ईसीयू (ECU) के बीच कनेक्शन टूट सकता है. इस खराबी की वजह से गाड़ी के गियर जरूरत से ज्यादा रेव कर सकते हैं, जिससे इंजन और गियरबॉक्स पर लोड पड़ता है.

पावर लॉस और लिक्विड लीक का डर
कंपनी ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या को ठीक नहीं किया गया, तो तेज स्पीड पर ड्राइविंग के दौरान गाड़ी की पावर अचानक कम हो सकती है. इतना ही नहीं, ट्रांसमिशन को नुकसान होने की स्थिति में इसके हाउसिंग से ट्रांसमिशन फ्लूइड लीक होने की भी संभावना है. इससे गाड़ी की परफॉरमेंस ही नहीं बल्कि रोड भी खतरे में पड़ सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट
अच्छी खबर ये है कि कंपनी इस समस्या को ठीक करने के लिए ग्राहकों से एक रुपये भी नहीं खर्च करवाएगी. लेक्सस के अनुसार, जो भी गाड़िया इस दिक्कत से प्रभावित हैं उनमें कंट्रोल यूनिट फर्मवेयर (Firmware) को अपडेट करके इस दिक्कत को ठीक किया जा सकता है. 

इंजन और परफॉरमेंस
इस गाड़ी के इंजन और परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें (LX 500d) 3.3-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन लगा है, जो 304 hp की पावर और 700 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. ये एसयूवी बेहतरीन ऑफ-रोडिंग केपेबिलिटी, अडैप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन और फोर-व्हील एक्टिव हाइट कंट्रोल के लिए जानी जाती है. कंपनी इस दिक्कत को ठीक करने के लिए खुद ग्राहकों से कनेक्ट कर रही है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car recall

Trending news

जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत