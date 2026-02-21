भारत में लेक्सस LX रिकॉल: ट्रांसमिशन फेलियर का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाईं गाड़ियां

Lexus LX SUV Recall: लेक्सस LX में 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो गियर बदलने के लिए 'लीनियर सोलेनोइड्स' का इस्तेमाल करता है. कंपनी ने देखा है कि खास मौकों में अगर सोलेनोइड फेल हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट और इंजन ईसीयू (ECU) के बीच कनेक्शन टूट सकता है.
Trending Photos
Lexus LX SUV Recall: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की लग्जरी ब्रांच, लेक्सस इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी LX के लिए रिकॉल जारी किया है. भारत में इस गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 2.80 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. कंपनी के अनुसार, ये रिकॉल उन 117 यूनिट्स के लिए है जिनका प्रोडक्शन 6 मार्च 2025 से 29 सितंबर 2025 के बीच किया गया था. इस स्टेप का मकसद संभावित तकनीकी खराबी को समय रहते ठीक करना है जिससे ग्राहकों को सेफ रखा जा सके.
तकनीकी दिक्कत
लेक्सस LX में 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो गियर बदलने के लिए 'लीनियर सोलेनोइड्स' का इस्तेमाल करता है. कंपनी ने देखा है कि खास मौकों में अगर सोलेनोइड फेल हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट और इंजन ईसीयू (ECU) के बीच कनेक्शन टूट सकता है. इस खराबी की वजह से गाड़ी के गियर जरूरत से ज्यादा रेव कर सकते हैं, जिससे इंजन और गियरबॉक्स पर लोड पड़ता है.
पावर लॉस और लिक्विड लीक का डर
कंपनी ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या को ठीक नहीं किया गया, तो तेज स्पीड पर ड्राइविंग के दौरान गाड़ी की पावर अचानक कम हो सकती है. इतना ही नहीं, ट्रांसमिशन को नुकसान होने की स्थिति में इसके हाउसिंग से ट्रांसमिशन फ्लूइड लीक होने की भी संभावना है. इससे गाड़ी की परफॉरमेंस ही नहीं बल्कि रोड भी खतरे में पड़ सकती है.
मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट
अच्छी खबर ये है कि कंपनी इस समस्या को ठीक करने के लिए ग्राहकों से एक रुपये भी नहीं खर्च करवाएगी. लेक्सस के अनुसार, जो भी गाड़िया इस दिक्कत से प्रभावित हैं उनमें कंट्रोल यूनिट फर्मवेयर (Firmware) को अपडेट करके इस दिक्कत को ठीक किया जा सकता है.
इंजन और परफॉरमेंस
इस गाड़ी के इंजन और परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें (LX 500d) 3.3-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन लगा है, जो 304 hp की पावर और 700 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. ये एसयूवी बेहतरीन ऑफ-रोडिंग केपेबिलिटी, अडैप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन और फोर-व्हील एक्टिव हाइट कंट्रोल के लिए जानी जाती है. कंपनी इस दिक्कत को ठीक करने के लिए खुद ग्राहकों से कनेक्ट कर रही है.