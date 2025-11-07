Lexus की इन कारों में आई खराबी, कंपनी ने वापस मंगवाईं 1,588 गाड़ियां

Lexus Recalls: लग्जरी वाहन निर्माता लेक्सस (Lexus) ने भारतीय बाज़ार में एक बड़ा रिकॉल जारी किया है, जिसके तहत कंपनी की 1,588 यूनिट्स को वापस बुलाया गया है. यह रिकॉल मुख्य रूप से 360-डिग्री कैमरा सिस्टम में आई खराबी के कारण हुआ है, जो कि पार्किंग असिस्ट ECU (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट) सॉफ्टवेयर में आई त्रुटि से संबंधित है.

कौन-से मॉडल्स प्रभावित हुए?

लेक्सस के कई प्रमुख लग्जरी मॉडल्स इस रिकॉल से प्रभावित हुए हैं, जिनमें LM, LX, LS, NX, और RX शामिल हैं. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, RX मॉडल की सबसे ज्यादा 745 यूनिट्स प्रभावित हैं, जिनका निर्माण मई 2022 से जून 2025 के बीच हुआ है. इसके बाद NX मॉडल की 443 यूनिट्स (नवंबर 2021 से फरवरी 2025), LM मॉडल की 258 यूनिट्स (अप्रैल 2024 से अगस्त 2025), LX मॉडल की 136 यूनिट्स (अगस्त 2022 से जुलाई 2025), और LS मॉडल की 6 यूनिट्स (नवंबर 2022 से अगस्त 2023) रिकॉल की जा रही हैं.

समस्या क्या है?

इस तकनीकी खराबी के कारण रियर-व्यू मॉनिटर (यानी 360-डिग्री कैमरा का डिस्प्ले) में समस्या आ सकती है. कंपनी ने बताया है कि ECU सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण, अगर इग्निशन ऑन होने के एक विशिष्ट समय के भीतर रिवर्स गियर चुना जाता है, तो रियर-व्यू इमेज कुछ देर के लिए फ्रीज हो सकती है. इसके अलावा, यदि इग्निशन को एक विशिष्ट समय के भीतर चालू और बंद किया जाता है, तो अगली बार इग्निशन ऑन करने पर रियर-व्यू इमेज प्रदर्शित ही नहीं हो सकती है.

रिकॉल की प्रक्रिया

लेक्सस ने स्पष्ट किया है कि यह रिकॉल सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक एहतियाती कदम है, और खुशी की बात यह है कि इस समस्या से संबंधित कोई घटना या दुर्घटना भारत में रिपोर्ट नहीं की गई है. लेक्सस के रिलेशनशिप मैनेजर्स जल्द ही प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करेंगे ताकि पार्किंग असिस्ट ECU सॉफ्टवेयर को मुफ्त में अपडेट किया जा सके. यह रिकॉल टोयोटा (लेक्सस की मूल कंपनी) द्वारा Camry, Vellfire, और Land Cruiser के लिए जारी किए गए इसी तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट के तुरंत बाद आया है.