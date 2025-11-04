Advertisement
Hindi News

Lexus ने उठाया 6 पहियों वाली हैरतअंगेज कार से पर्दा, पूरी दुनिया में बनी चर्चा का विषय

Lexus unveils 6 wheeler car: लेक्सस की मुख्य कार 'LS' में पहले 'S' का मतलब 'सेडान' (Sedan) होता था. पर अब टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडा ने 'S' का मतलब बदलकर 'स्पेस' (Space) कर दिया है. यह दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ सेडान तक सीमित नहीं रहना चाहती.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:45 AM IST
Lexus unveils 6 wheeler car: जापान मोबिलिटी शो 2025 में टोयोटा की लक्ज़री कार कंपनी लेक्सस और उसकी पेरेंट कंपनी टोयोटा ने अपने भविष्य के प्लान दिखाए. उनका मुख्य फोकस था कि कारों को और भी नया (Innovation) और शानदार (Luxury) कैसे बनाया जाए.

लेक्सस: 6 पहियों वाली वैन और 'S' का बदला मतलब
लेक्सस ने टोक्यो में एक बहुत ही अलग, छह-पहियों वाली LS कॉन्सेप्ट वैन पेश की. इसका डिज़ाइन खास तौर पर ज़्यादा जगह (Space) और बेहतरीन आराम (Comfort) देने के लिए बनाया गया है.

LS का मतलब: लेक्सस की मुख्य कार 'LS' में पहले 'S' का मतलब 'सेडान' (Sedan) होता था. पर अब टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडा ने 'S' का मतलब बदलकर 'स्पेस' (Space) कर दिया है. यह दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ सेडान तक सीमित नहीं रहना चाहती.

नकल नहीं, नयापन: टोयोडा ने कहा कि लेक्सस अब यूरोपियन कार कंपनियों की नकल नहीं करेगी, बल्कि अपने खुद के नए विचार और डिज़ाइन लाएगी.

दिशा-निर्देश: लेक्सस के नए डिज़ाइन की दो बातें हैं: "खोज करना" (Discover) और "किसी की नकल न करना" (Imitate No One). उन्हें विश्वास है कि उनकी 6-पहियों वाली कार शांत, आरामदायक होगी और हर तरह की सड़क पर आसानी से चल सकेगी.

टोयोटा का सुपर-लक्ज़री ब्रांड: 'सेंचुरी'
टोयोटा ने अपनी पुरानी और पारंपरिक सेंचुरी सेडान से हटकर, इसे अब एक अलग लक्ज़री ब्रांड बना दिया है.

लेक्सस से ऊपर: टोयोडा ने बताया कि पहले 'सेंचुरी' की कोई खास पहचान नहीं थी. लेक्सस एक बड़े और भरोसेमंद बेटे की तरह थी. पर असली लक्ज़री के लिए, उन्हें लेक्सस से भी ऊपर कुछ चाहिए था.

पहला मॉडल: इस नए ब्रांड के तहत, पहली कार एक चमकदार लाल रंग की कूप (Coupe) पेश की गई.

लक्ष्य: टोयोटा चाहती है कि 'सेंचुरी' दुनिया भर में जापानी कारीगरी और नए विचारों का प्रतीक बने, और यह लेक्सस से पूरी तरह अलग हो.

अन्य कंपनियों के खास शोकेस
शो में कई और बड़ी कार कंपनियों ने भी अपने भविष्य के वाहन दिखाए:

निसान (Nissan): उन्होंने अपनी आने वाली एलग्रैंड (Elgrand) प्रीमियम मिनीवैन दिखाई, जिसमें हाइब्रिड ई-पावर सिस्टम होगा. यह मार्च 2027 तक लॉन्च हो सकती है.

माज़दा (Mazda): माज़दा का ध्यान पर्यावरण के अनुकूल तकनीक पर रहा. उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने वाला डिवाइस और शैवाल से बना कार्बन-न्यूट्रल ईंधन दिखाया. वे अपनी पुरानी कारों के इंजन को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने के बजाय ज़्यादा साफ बनाने पर काम कर रहे हैं.

BYD (चीन): चीनी कंपनी BYD ने जापान के लिए अपनी पहली "केई" (Kei) इलेक्ट्रिक मिनीकार लॉन्च की. यह छोटी कार अगले साल लॉन्च होगी और होंडा तथा सुजुकी जैसी कंपनियों को टक्कर देगी. जापान में 30% से ज़्यादा कारें 'केई' सेगमेंट की ही बिकती हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Lexus

