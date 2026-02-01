Advertisement
Hindi NewsऑटोमोबाइलAutomobile Budget 2026 LIVE: ईवी और हाइब्रिड कारों पर GST राहत की उम्मीद, जानें आम आदमी के लिए क्या होगा खास

Automobile Budget 2026 LIVE: ईवी और हाइब्रिड कारों पर GST राहत की उम्मीद, जानें आम आदमी के लिए क्या होगा खास

Auto Industry Budget 2026 LIVE Updates: केंद्र सरकार कुछ ही देर में आज आम बजट पेश करने जा रही है, जिसे लेकर ऑटो सेक्टर को काफी उम्मीद है. देखना ये होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, टायर और हेलमेट बनाने वाली कंपनियां के लिए क्या खास प्रावधान होने वाले हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:18 AM IST
Automobile Budget 2026 LIVE: ईवी और हाइब्रिड कारों पर GST राहत की उम्मीद, जानें आम आदमी के लिए क्या होगा खास
Auto Industry Budget 2026 LIVE Updates: केंद्रीय बजट 2026-27 के करीब आते ही, भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग, जो देश के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. हाल के वर्षों में, वाहन निर्माताओं (OEMs) और कलपुर्जा आपूर्तिकर्ताओं ने निर्यात, तकनीकी बदलाव और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में शानदार प्रगति की है.

हालांकि, इसी समय चुनौतियां भी बढ़ी हैं. वैश्विक सप्लाई चेन अब भी अस्थिर बनी हुई है, व्यापारिक बाधाएं और टैरिफ लगातार बढ़ रहे हैं, और पूंजी की लागत काफी ऊंची है. ऐसे में, इस समय उद्योग को किसी बहुत बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि एक ऐसे बजट की जरूरत है जो स्थिरता का संकेत दे और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करे. इससे ऑटो सेक्टर को विकास के अगले चरण में पहुंचने में मदद मिलेगी.

 

01 February 2026
11:18 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 

सरकार को सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का प्रस्ताव दिया जाएगा  

 

11:16 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: सेमीकंडक्टर्स पर सरकार का जोर  

सेमीकंडक्टर्स पर सरकार का जोर रहेगा जिससे ऑटो सेक्टर को राहत मिल सकती है. 

 

11:11 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: AI हमें आगे लेकर जाएगा 

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमन ने कहा है कि AI हमें आगे लेकर जाएगा  

11:09 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: गरीबों पर फोकस 

निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में कहा है कि गरीबों पर हमारा फोकस है 

 

11:06 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: भारत के आर्थिक विकास में स्थिरता 

सीतारमन ने बोला है कि भारत के आर्थिक विकास में स्थिरता है 

 

11:03 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: मोदी 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश 

मोदी 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश होना शुरू हो चुका है   

11:02 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: शुरू हुआ बजट पेश करने का सिलसिला 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करना शुरू कर दिया है और वो 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं.  

10:56 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: ईवी और हाइब्रिड कारों पर राहत की उम्मीद 

इस बजट से ऑटो इंडस्ट्री को काफी उम्मीद है और इसमें भी ईवी और हाइब्रिड कार निर्माताओं को जीएसटी से काफी उम्मीद है. 

10:52 AM

Automobile Budget 2026 LIVE: कुछ ही देर में पेश होगा बजट 

अब से कुछ ही देर में बजट पेश होने जा रहा है जिससे ऑटो सेक्टर को काफी उम्मीद है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Union Budget 2026 Budget 2026

