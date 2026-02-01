Automobile Budget 2026 LIVE: ईवी और हाइब्रिड कारों पर GST राहत की उम्मीद, जानें आम आदमी के लिए क्या होगा खास

Auto Industry Budget 2026 LIVE Updates: केंद्रीय बजट 2026-27 के करीब आते ही, भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग, जो देश के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. हाल के वर्षों में, वाहन निर्माताओं (OEMs) और कलपुर्जा आपूर्तिकर्ताओं ने निर्यात, तकनीकी बदलाव और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में शानदार प्रगति की है.

हालांकि, इसी समय चुनौतियां भी बढ़ी हैं. वैश्विक सप्लाई चेन अब भी अस्थिर बनी हुई है, व्यापारिक बाधाएं और टैरिफ लगातार बढ़ रहे हैं, और पूंजी की लागत काफी ऊंची है. ऐसे में, इस समय उद्योग को किसी बहुत बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि एक ऐसे बजट की जरूरत है जो स्थिरता का संकेत दे और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करे. इससे ऑटो सेक्टर को विकास के अगले चरण में पहुंचने में मदद मिलेगी.