MG Majestor 2026 Launch Live Updates: फॉर्च्यूनर को कांटे की टक्कर देगी मजेस्टर, जानें कीमत खासियत और फीचर्स

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: MG Majestor आज भारत में लॉन्च हो रही है. यह एक नई फुल-साइज़ SUV है जिसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner से है. Majestor की कीमत 35-45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है, जो इसके इंजन और वेरिएंट पर निर्भर करेगी.

डिजाइन

Majestor एक बोल्ड, सीधी SUV लुक अपनाती है जिसमें एक बड़ी ग्रिल और शार्प LED लाइट्स हैं. चौड़े अनुपात और मस्कुलर सतह इसे सड़क पर दमदार प्रेजेंस ऑफर करते हैं.

अनुमानित इंजन

इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन होने की उम्मीद है, जिसे संभवतः ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और बेहतर टूरिंग क्षमता के लिए उच्च ट्रिम्स में वैकल्पिक 4WD के साथ जोड़ा जाएगा.