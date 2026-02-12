Advertisement
MG Majestor 2026 Launch Live Updates: फॉर्च्यूनर को कांटे की टक्कर देगी मजेस्टर, जानें कीमत खासियत और फीचर्स

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: फॉर्च्यूनर को कांटे की टक्कर देगी मजेस्टर, जानें कीमत खासियत और फीचर्स

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: प्रीमियम फुल-साइज़ SUV सेगमेंट में नई एंट्री करने वाली MG Majestor आज भारत में लॉन्च हो रही है और  ये Toyota Fortuner को टक्कर देगी. इसकी आधिकारिक कीमत, वेरिएंट की जानकारी, डीज़ल मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और बुकिंग से जुड़ी अपडेट्स के लिए इस लाइव ब्लॉग को फॉलो करें.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:35 AM IST
MG Majestor 2026 Launch Live Updates: फॉर्च्यूनर को कांटे की टक्कर देगी मजेस्टर, जानें कीमत खासियत और फीचर्स
MG Majestor 2026 Launch Live Updates: MG Majestor आज भारत में लॉन्च हो रही है. यह एक नई फुल-साइज़ SUV है जिसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner से है. Majestor की कीमत 35-45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है, जो इसके इंजन और वेरिएंट पर निर्भर करेगी. 

डिजाइन
Majestor एक बोल्ड, सीधी SUV लुक अपनाती है जिसमें एक बड़ी ग्रिल और शार्प LED लाइट्स हैं. चौड़े अनुपात और मस्कुलर सतह इसे सड़क पर दमदार प्रेजेंस ऑफर करते हैं.

अनुमानित इंजन
इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन होने की उम्मीद है, जिसे संभवतः ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और बेहतर टूरिंग क्षमता के लिए उच्च ट्रिम्स में वैकल्पिक 4WD के साथ जोड़ा जाएगा.

12 February 2026
11:35 AM

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: लॉन्च इवेंट शुरू होने वाला है. कीमत, स्पेसिफिकेशन और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें.

10:57 AM

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: एमजी इंडिया टूरिंग और ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 4WD कॉन्फिगरेशन पेश कर सकती है.

10:57 AM

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की संभावना है, खासकर टॉप वेरिएंट्स में, ताकि सुविधा पसंद ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके.

10:54 AM

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: मजेस्टर में सबसे अधिक संभावना है कि 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा, जो हाईवे पर आरामदायक ड्राइविंग और भारी लोड ढोने के लिए उपयुक्त होगा.

10:53 AM

MG Majestor 2026 Launch Live Updates:  इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, अलग-अलग वेरिएंट्स के आधार पर इसकी कीमत 35 से 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है.

10:51 AM

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: MG ने मजेस्टर को साफ तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में पोजिशन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह लैडर-फ्रेम डीजल SUV कैटेगरी में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है.

10:46 AM

MG Majestor 2026 Launch Live Updates: मजेस्टर आज भारत में अपना आधिकारिक डेब्यू करने जा रहा है और प्रीमियम फुल-साइज SUV सेगमेंट में एंट्री करेगा, इससे जुड़ी सभी अहम अपडेट्स हम यहां आपके लिए लेकर आए हैं.

