Advertisement
trendingNow13074254
Hindi NewsऑटोमोबाइलNew Bajaj Chetak Launch Live Updates: खत्म हुआ इंतजार कुछ ही देर में एंट्री करेगा बजाज का तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: खत्म हुआ इंतजार कुछ ही देर में एंट्री करेगा बजाज का तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अब से कुछ ही देर में मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है. आपको बता दें कि चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च पुणे में बजाज ऑटो के प्लांट में अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है. 

Reported By:  Vineet Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: खत्म हुआ इंतजार कुछ ही देर में एंट्री करेगा बजाज का तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर
LIVE Blog

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अब से कुछ ही देर में मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है. आपको बता दें कि चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च पुणे में बजाज ऑटो के प्लांट में अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source
14 January 2026
17:12 PM

New Bajaj Chetak Launch Live: धांसू एंट्री 

बजाज ऑटो प्लांट पर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की धमाकेदार एंट्री हो गई है लेकिन अभी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है जो कुछ ही देर में किया जाएगा, फिलहाल फीचर्स के बारे में बात होने जा रही है. 

 

16:56 PM

New Bajaj Chetak Launch Live: 35 साल वाले 40 परसेंट बायर 

कम्पनी के डेटा के हिसाब से चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के 40 परसेंट बायर 35 साल की उम्र वाले हैं ऐसे में समझ में आता है कि इस स्कूटर का युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज है. 

 

16:53 PM

New Bajaj Chetak Launch Live: शुरू हो गया लॉन्च इवेंट

New Bajaj Chetak लॉन्च इवेंट शुरू कर दिया गया है. अब धीरे करके बजाज चेटक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खूबियां बताईं जा रही हैं जिनके बारे में जानना के लिए हर कोई बेताब है. 

 

16:45 PM

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: मिलेगी तगड़ी वेडिंग डेप्थ 

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को तगड़ी वेडिंग डेप्थ मिलने जा रही है. कंपनी ने लॉन्च इवेंट के सेटअप पर पूल के अंदर इस स्कूटर को पार्क किया है जिससे साबित होता है कि पानी में तकरीबन एक तिहाई डूबने के बाद भी इस स्कूटर का बाल भी बांका नहीं होने वाला है. 

 

 

About the Author
author img
Vineet Singh

TAGS

Bajaj Chetak Electric Scooter Launch

Trending news

'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई