New Bajaj Chetak Launch Live Updates: खत्म हुआ इंतजार कुछ ही देर में एंट्री करेगा बजाज का तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अब से कुछ ही देर में मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है. आपको बता दें कि चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च पुणे में बजाज ऑटो के प्लांट में अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है.