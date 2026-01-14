New Bajaj Chetak Launch Live Updates: खत्म हुआ इंतजार कुछ ही देर में एंट्री करेगा बजाज का तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर

New Bajaj Chetak Launch Live Updates: बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अब से कुछ ही देर में मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है. आपको बता दें कि चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च पुणे में बजाज ऑटो के प्लांट में अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है.
New Bajaj Chetak Launch Live: धांसू एंट्री
बजाज ऑटो प्लांट पर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की धमाकेदार एंट्री हो गई है लेकिन अभी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है जो कुछ ही देर में किया जाएगा, फिलहाल फीचर्स के बारे में बात होने जा रही है.
New Bajaj Chetak Launch Live: 35 साल वाले 40 परसेंट बायर
कम्पनी के डेटा के हिसाब से चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के 40 परसेंट बायर 35 साल की उम्र वाले हैं ऐसे में समझ में आता है कि इस स्कूटर का युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज है.
New Bajaj Chetak Launch Live: शुरू हो गया लॉन्च इवेंट
New Bajaj Chetak लॉन्च इवेंट शुरू कर दिया गया है. अब धीरे करके बजाज चेटक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खूबियां बताईं जा रही हैं जिनके बारे में जानना के लिए हर कोई बेताब है.
New Bajaj Chetak Launch Live Updates: मिलेगी तगड़ी वेडिंग डेप्थ
बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को तगड़ी वेडिंग डेप्थ मिलने जा रही है. कंपनी ने लॉन्च इवेंट के सेटअप पर पूल के अंदर इस स्कूटर को पार्क किया है जिससे साबित होता है कि पानी में तकरीबन एक तिहाई डूबने के बाद भी इस स्कूटर का बाल भी बांका नहीं होने वाला है.