New Renault Duster 2026 Launch Live: कीमत, वेरिएंट, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, मुकाबला और बहुत कुछ

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2026 Renault Duster Launch Event Live Updates: रेनो डस्टर 2026 की कीमतों का ऐलान आज मॉडल के वेरिएंट की जानकारी के साथ किया जाने वाला है और इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप इस लाइव अपडेट के जरिए ले सकते हैं.
New Renault Duster 2026 Launch Live: टेक-रिच केबिन
यह पूरा सेटअप इस तरह बनाया गया है कि ग्राहकों को गाड़ी चलाने के दौरान एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुख-सुविधाओं का अहसास हो.
New Renault Duster 2026 Launch Live: डुअल-स्क्रीन सेटअप
डैशबोर्ड पर दो स्क्रीन्स वाला आधुनिक डिजाइन दिया गया है, जो न केवल कार के लुक को बढ़ाता है बल्कि ड्राइवर को शानदार डिजिटल अनुभव भी देता है.
New Renault Duster 2026 Launch Live: पियानो ब्लैक फिनिश
केबिन के भीतर 'पियानो ब्लैक' डिटेल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो डैशबोर्ड और अन्य हिस्सों को एक चमकदार और प्रीमियम लुक देता है.
New Renault Duster 2026 Launch Live: मॉडर्न स्टीयरिंग व्हील
इसमें एक नया 'थ्री-स्पोक' स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो पकड़ने में काफी आरामदायक और दिखने में स्टाइलिश है.