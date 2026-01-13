Tata Punch Facelift Launched Live: ​​भारत में लॉन्च हुई नई पंच जानें कीमत और खासियत

Tata Punch Facelift 2026 Live News Updates: टाटा मोटर्स ने आखिरकार भारत में 5.59 लाख रुपये में लॉन्च कर दिया है. इसे 3 इंजन ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च किया गया है. पंच कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है. दरअसल, कंपनी ने 6 लाख से अधिक यूनिट्स बेची हैं. कंपनी पंच को ICE और EV दोनों इंजन विकल्पों के साथ बेचती है. लॉन्च होने के बाद, टाटा पंच फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट किगर को टक्कर देगी.

