Tata Punch Facelift Launched Live: ​​भारत में लॉन्च हुई नई पंच जानें कीमत और खासियत

Tata Punch Facelift Launched Live: नई पंच फेसलिफ्ट की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स, रिफ्रेश्ड डिजाइन, अपग्रेडेड केबिन और इंजन विकल्पों पर रियल-टाइम अपडेट आपको यहां पर मिलने वाली हैं.
Tata Punch Facelift 2026 Live News Updates: टाटा मोटर्स ने आखिरकार भारत में 5.59 लाख रुपये में लॉन्च कर दिया है. इसे 3 इंजन ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च किया गया है. पंच कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई है. दरअसल, कंपनी ने 6 लाख से अधिक यूनिट्स बेची हैं. कंपनी पंच को ICE और EV दोनों इंजन विकल्पों के साथ बेचती है. लॉन्च होने के बाद, टाटा पंच फेसलिफ्ट हुंडई एक्सटर, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट किगर को टक्कर देगी.
Tata Punch Facelift Launched Live: सेफ़्टी फीचर्स
फेसलिफ्ट में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. नई पंच में छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, साथ ही इसमें ईएससी, एबीएस, टीपीएमएस, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मौजूद हैं.
सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट किया. इस टेस्ट में 50 किमी/घंटा की रफ्तार से एक ट्रक से आमने-सामने की टक्कर का सिमुलेशन किया गया, जिसमें चार डमी यात्री बैठे थे. टक्कर के बावजूद, बॉडी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ और क्रैश के बाद भी चारों दरवाजे काम कर रहे थे. एसयूवी को भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है.
New Punch Launched Live: कब से शुरू हो जाएगी बुकिंग?
टाटा मोटर्स ने नई पंच के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. इच्छुक ग्राहक नजदीकी अधिकृत डीलरशिप पर जाकर या कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से पंच बुक कर सकते हैं.
Tata Punch Facelift Live Launch: शुरू हुआ लॉन्च इवेंट
पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च का लाइव कार्यक्रम शुरू हो गया है. प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र ने दर्शकों को संबोधित किया. 2025 में, ब्रांड ने नई अल्ट्रोज़, हैरियर ईवी, सिएरा और हैरियर और सफारी के पेट्रोल संस्करण लॉन्च किए थे.
पंच फेसलिफ्ट में कौन-कौन से इंजन विकल्प होंगे?
पंच फेसलिफ्ट तीन इंजन विकल्पों के साथ आने की उम्मीद है. इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और सीएनजी इंजन शामिल होंगे. पंच में पहली बार टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है.
लॉन्च इवेंट
टाटा पंच का लॉन्च इवेंट मुंबई में हो रहा है. यह इवेंट सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. लाइव लिंक के लिए आप ब्रांड के सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर इस लाइव ब्लॉग पर बने रह सकते हैं, जहां हम आपको सारी जानकारी देंगे.
पंच में कौन-कौन से ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध हैं?
स्टैंडर्ड तौर पर, पंच के सभी इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं. नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ एएमटी (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) का विकल्प भी उपलब्ध है. चूंकि मौजूदा पंच टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें यह नहीं पता कि इसमें कौन-कौन से गियरबॉक्स विकल्प मिलेंगे.