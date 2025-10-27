चालान होगा माफ! कार पर 20 से 30 हजार का भरना है जुर्माना तो ऐसे करें फ्री में क्लियर

Lok Adalat: गाड़ी चलाते समय अनजाने में या कभी जानबूझकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो ही जाता है, और फिर कट जाता है भारी-भरकम चालान. कई बार तो ये जुर्माना ₹20,000 से ₹30,000 तक पहुंच जाता है, जिसे भरना आम आदमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है. लेकिन, ऐसे में आपको घबराना नहीं है क्योंकि, भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसा शानदार तरीका मौजूद है, जिसके ज़रिए आप इस भारी जुर्माने से लगभग मुफ्त में छुटकारा पा सकते हैं, और वह है 'लोक अदालत'.

लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जो लोगों को उनके पेंडिंग मामलों को सहमति और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का मौका देता है. सरकार समय-समय पर 'राष्ट्रीय लोक अदालत' (National Lok Adalat) का आयोजन करती है, जिसमें ट्रैफिक चालानों से जुड़े हज़ारों मामलों की सुनवाई एक ही दिन में की जाती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान जुर्माने की रकम में बड़ी छूट मिलती है, और कई बार तो पूरा चालान माफ़ भी हो जाता है!

लोक अदालत में चालान माफ़ कराने का पूरा प्रोसेस

अगर आपके पास भी ₹20,000 या ₹30,000 का कोई पुराना या पेंडिंग चालान है, तो उसे माफ़ या कम कराने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

स्टेप 1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन लेना

लोक अदालत में जाने से पहले आपको अपनी सीट पक्की करनी होगी. इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एक 'टोकन' लेना पड़ता है. बिना टोकन या अपॉइंटमेंट लेटर के आपकी सुनवाई नहीं होगी.

वेबसाइट पर जाएं: आपको अपने राज्य की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority - SLSA) या ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. (उदाहरण के लिए, दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर).

रजिस्ट्रेशन लिंक ढूंढें: वेबसाइट के होमपेज पर या "Lok Adalat" सेक्शन में जाकर 'लोक अदालत टोकन रजिस्ट्रेशन' या इससे मिलते-जुलते विकल्प पर क्लिक करें.

फॉर्म भरें: अब एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी सही जानकारी भरनी है:

पूरा नाम और कान्टैक्ट नंबर

वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (गाड़ी नंबर)

लंबित/पेंडिंग चालान का विवरण

सबमिट करें और टोकन पाएं: फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें. सफल पंजीकरण के बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट पत्र (Appointment Letter) मिलेगा. इसे आपको ईमेल या SMS के जरिए भेजा जाएगा.

प्रिंटआउट लें: इस अपॉइंटमेंट पत्र का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल न भूलें. यही आपका एंट्री पास है.

स्टेप 2: लोक अदालत में पेश होना

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, आपको तय तारीख और समय पर अदालत में पहुंचना होगा:

समय का ध्यान रखें: अपॉइंटमेंट लेटर में दिए गए निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले अदालत परिसर पहुंचें.

सभी दस्तावेज़ साथ रखें: अपने साथ अपॉइंटमेंट पत्र का प्रिंटआउट, गाड़ी के सभी ज़रूरी कागजात (RC, इंश्योरेंस, DL), और चालान की रसीदें या प्रिंटआउट (यदि उपलब्ध हो) ज़रूर रखें.

न्यायाधीश के सामने पेशी: आपको लोक अदालत में नियुक्त न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा. यह एक सामान्य अदालत की तरह नहीं होता, माहौल काफी सौहार्दपूर्ण होता है.

माफी या छूट की अपील: न्यायाधीश आपके मामले को देखेंगे. आप अपनी आर्थिक स्थिति और गलती स्वीकार करते हुए जुर्माने में कमी या माफ़ी की अपील कर सकते हैं.

निपटान (Settlement): न्यायाधीश अपने विवेक से जुर्माना तय करेंगे. अक्सर ₹20,000 से ₹30,000 के चालान को ₹500 या ₹1000 जैसी बहुत कम राशि पर निपटा दिया जाता है, या छोटे उल्लंघन पर पूरी तरह माफ़ भी कर दिया जाता है.

स्टेप 3: चालान क्लियर कराएं

न्यायाधीश द्वारा तय की गई नई और कम राशि को तुरंत वहीं जमा करें. इसके साथ ही, आपका सालों से लंबित भारी-भरकम चालान हमेशा के लिए 'क्लियर' हो जाएगा.

किन चालानों पर मिलती है राहत?

लोक अदालत में आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार के लंबित चालानों पर विचार किया जाता है:

बिना हेलमेट या सीट बेल्ट का चालान

गलत पार्किंग

लाल बत्ती पार करना

ओवर स्पीडिंग के नॉर्मल मामलों में

बिना लाइसेंस या अधूरे डॉक्युमेंट्स

ध्यान दें: शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन, या जानलेवा लापरवाही जैसे गंभीर अपराध से जुड़े चालान लोक अदालत में नहीं निपटाए जाते.