इस दिन लगेगी Lok Adalat, चालान माफ करवाने का आखिरी मौका! तुरंत होता है निपटारा

Lok Adalat: लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों जैसे कई तरह के मामलों और पेंडिंग मामलों का कम समय और कम खर्च में निपटारा होगा. इस प्रक्रिया से अदालतों का बोझ भी कम होता है और आम जनता को तेजी से न्याय मिलता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:47 PM IST
Lok Adalat: अगर आपकी गाड़ी का भारी-भरकम चालान हो गया है और आप इससे निपटारा चाहते हैं तो आपके लिए इस दिसंबर में लोक अदालत लगने जा रही है. इस लोक अदालत में आप भारी-भरकम चालान को कम करवा सकते हैं या माफ करवा सकते हैं. ये चालान ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, विदाउट हेलमेट आदि के होते हैं. लोक अदालत आपकी काफी मदद कर सकती है और इसमें तेजी से चालान का निपटारा होता है. 

दिसंबर में लगेगी लोक अदालत?
प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, दिसंबर महीने में एक बार फिर से लोक अदालत लगेगी. यह अदालत 13 दिसंबर को लगाई जाएगी. इससे पहले, इस साल 8 मार्च, 10 मई और 13 सितंबर को भी इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने चालानों का निपटारा किया था.

क्या होता है काम?
लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों जैसे कई तरह के मामलों और पेंडिंग मामलों का कम समय और कम खर्च में निपटारा होगा. इस प्रक्रिया से अदालतों का बोझ भी कम होता है और आम जनता को तेजी से न्याय मिलता है.

किन चालानों पर मिल सकती है माफी और किन पर नहीं?
लोक अदालत में आमतौर पर बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत तरह से पार्किंग करना, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होना और इंश्योरेंस खत्म होने जैसे सामान्य नियमों के उल्लंघन वाले चालानों पर सुनवाई की जाती है. इन मामलों में कई बार बिना जुर्माना लगाए भी निपटारा हो जाता है. हालांकि, ट्रैफिक नियमों के गंभीर उल्लंघन जैसे नशे में वाहन चलाना (Drunk Driving) या हिट एंड रन (Hit and Run) जैसे मामलों में लोक अदालत से किसी तरह की माफी या राहत नहीं मिलती है.

लोक अदालत जाने से पहले ये दस्तावेज़ रखें तैयार
लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा कराने के लिए आपको पहले से टोकन लेना जरूरी होता है. इसके साथ ही, आपको निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज़ों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए:

चालान की कॉपी

वाहन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी (RC)

ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी (DL)

आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड

टोकन

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

