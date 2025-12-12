Advertisement
Hindi NewsऑटोमोबाइलLok Adalat: कल है चालान माफ करवाने का आखिरी मौका, इसके बाद सीधा अगले साल लगेगी लोक अदालत

Lok Adalat: कल है चालान माफ करवाने का आखिरी मौका, इसके बाद सीधा अगले साल लगेगी लोक अदालत

Lok Adalat: अगर आपकी गाड़ी का कोई बड़ा चालान हो रखा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस साल आपके पास ये चालान माफ करवाने का आखिरी मौका है. 

Dec 12, 2025
Lok Adalat: भारत में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के चालान काटे जाते हैं. इनमें से कई लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत (Lok Adalat) के माध्यम से किया जाता है, जहां लोगों को अपने पुराने चालानों को माफ करवाने या जुर्माने की राशि कम करवाने का मौका मिलता है. यदि आप भी अपने पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे का इंतजार कर रहे हैं, तो कल आपके पास आखिरी मौका है. दरअसल कल इस साल की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

कल लगेगी लोक अदालत
जानकारी के अनुसार कल यानि 13 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत में आप भी अप्लाई कर सकते हैं. इस साल 8 मार्च, 10 मई और 13 सितंबर को भी इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने चालानों का निपटारा किया था. अगर आपकी गाड़ी का भारी चालान हो चुका है और आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो आपके पास कल का मौका बेहद खास है और आप यहां अप्लाई करके चालान कम या फिर एकदम से माफ करवा सकते हैं. 

क्या होता है काम
लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों जैसे कई तरह के मामलों और पेंडिंग मामलों का कम समय और कम खर्च में निपटारा होगा. इस प्रक्रिया से अदालतों का बोझ भी कम होता है और आम जनता को तेजी से न्याय मिलता है. लोग चालान की वजह से भटकते रहते हैं लेकिन इस लोक अदालत की वजह से चालान से छुटकारा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है. इस प्रक्रिया में कम समय लगता है और तुरंत ही चालान का फैसला भी कर दिया जाता है. अब 13 दिसंबर के बाद सीधा अगले साल ही लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और तभी आप अपनी गाड़ी के चालान से छुटकारा पा सकेंगे इसलिए इस मौके को जरूर भुना लें. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

lok adalat

