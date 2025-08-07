402 किलोमीटर की रेंज! Lotus की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, 2.5 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार
Advertisement
trendingNow12870834
Hindi Newsऑटोमोबाइल

402 किलोमीटर की रेंज! Lotus की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, 2.5 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

Lotus Theory 1:  Lotus मोटर्स ने नई  इलेक्ट्रिक कार Theory 1 को 2024 में एक इवेंट के दौरान दिखाया था, कंपनी का कहना है कि ये कार 986 bhp की पावर जनरेट  कर सकती है 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

402 किलोमीटर की रेंज! Lotus की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, 2.5 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

Lotus Theory 1:  Lotus मोटर्स  ब्रिटेन की एक स्पोर्ट्स कार कंपनी है जो रेसिंग कार बनाने के लिए जानी जाती है. आज हम आपको इस कंपनी की नई कार Theory 1 के Concept कार के बारे में बताएंगे. इस कमाल की कार का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है, और इसका डिजाइन  ईवी एस्प्रिट पर आधारित है साथ ही इसमें नोज  ब्लेड और थिन, बूमरैंग के साइज के हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इस कार को और ज्यादा स्टाइलिश और दमदार बनाती हैं, और इस कान्सेप्ट कार में  अल्ट्रा-स्लीक टेल लाइट्स दी गई हैं जो अंधेरे में भी उजाला कर देगा, साथ ही इसमें डायहेड्रल सिंक्रो-हेलिक्स डोर्स दिए गए हैं, जो सुपरफास्ट कार कोएनिगसेग के तरह लगता है, आज हम इस कार के फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे.

इंजन और बैटरी
Lotus की Theory 1 Concept में 70 kWh की बैटरी का इस्तेमाल हुआ है जो इस कार को  402 किलोमीटर की WLTP-रेटेड रेंज देने का काम करती है, साथ ही इसमें 986 bhp का पावर जनरेट करने का काम करती है, इस कार की स्पीड की बात करें तो  2.5 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो  ये लगभग 320 किमी/घंटा है. 

Lotus की Theory 1 Concept में सस्पेंशन यूनिट, जिसमें रेसिंग और वेरिएबल डैम्पर्स पर आधारित डिजाइन दिया गया है जो इस गाड़ी की डिजाइन को दमदार और स्टाइलिश लुक देने का काम करता है 

फीचर्स 
Lotus की Theory 1 Concept कार की फीचर्स की बात  करे तो इसमें स्टीयरिंग व्हील, हेड-अप डिस्प्ले, स्पीडोमीटर, पर छोटी स्क्रीन और हेडरेस्ट में स्पीकर दिए गए हैं, जो बिलकुल नए टेक्नोलॉजी पर आधारित है 

स्टीयर-बाय-वायर
इस कमाल की कॉन्सेप्ट कार में स्टीयर-बाय-वायर का फीचर दिया गया है, जिसके मदद से कार का ड्राइवर बेहद सटिकता और बेहद आसानी से मोड़ पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कार का एक्सिडेंट होने का खतरा कम होगा, Lotus की Theory 1 Concept का ये फीचर बहुत फायदेमंद है 

 

About the Author
author img
हर्ष सिंह

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

LotusTheory 1electric sports car

Trending news

एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
;