402 किलोमीटर की रेंज! Lotus की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, 2.5 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

Lotus Theory 1: Lotus मोटर्स ब्रिटेन की एक स्पोर्ट्स कार कंपनी है जो रेसिंग कार बनाने के लिए जानी जाती है. आज हम आपको इस कंपनी की नई कार Theory 1 के Concept कार के बारे में बताएंगे. इस कमाल की कार का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है, और इसका डिजाइन ईवी एस्प्रिट पर आधारित है साथ ही इसमें नोज ब्लेड और थिन, बूमरैंग के साइज के हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इस कार को और ज्यादा स्टाइलिश और दमदार बनाती हैं, और इस कान्सेप्ट कार में अल्ट्रा-स्लीक टेल लाइट्स दी गई हैं जो अंधेरे में भी उजाला कर देगा, साथ ही इसमें डायहेड्रल सिंक्रो-हेलिक्स डोर्स दिए गए हैं, जो सुपरफास्ट कार कोएनिगसेग के तरह लगता है, आज हम इस कार के फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे.

इंजन और बैटरी

Lotus की Theory 1 Concept में 70 kWh की बैटरी का इस्तेमाल हुआ है जो इस कार को 402 किलोमीटर की WLTP-रेटेड रेंज देने का काम करती है, साथ ही इसमें 986 bhp का पावर जनरेट करने का काम करती है, इस कार की स्पीड की बात करें तो 2.5 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये लगभग 320 किमी/घंटा है.

Lotus की Theory 1 Concept में सस्पेंशन यूनिट, जिसमें रेसिंग और वेरिएबल डैम्पर्स पर आधारित डिजाइन दिया गया है जो इस गाड़ी की डिजाइन को दमदार और स्टाइलिश लुक देने का काम करता है

फीचर्स

Lotus की Theory 1 Concept कार की फीचर्स की बात करे तो इसमें स्टीयरिंग व्हील, हेड-अप डिस्प्ले, स्पीडोमीटर, पर छोटी स्क्रीन और हेडरेस्ट में स्पीकर दिए गए हैं, जो बिलकुल नए टेक्नोलॉजी पर आधारित है

स्टीयर-बाय-वायर

इस कमाल की कॉन्सेप्ट कार में स्टीयर-बाय-वायर का फीचर दिया गया है, जिसके मदद से कार का ड्राइवर बेहद सटिकता और बेहद आसानी से मोड़ पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कार का एक्सिडेंट होने का खतरा कम होगा, Lotus की Theory 1 Concept का ये फीचर बहुत फायदेमंद है