ऑडी में 4 छल्ले तो मर्सिडीज-बेंज में चक्र, लग्जरी कार कंपनियों के लोगो का मतलब जानकर उड़ जाएंगे होश

Super Luxury Car logo meaning​: किसी भी कार कंपनी के लिए उसके लोगो का डिजाइन बेहद ही जरूरी होता है. लोगो आमतौर पर कंपनी के नाम के इनीशियल्स होते हैं. जैसे Tata कंपनी का इनीशियल है T जिससे समझ में आता है कि ये लोगो टाटा को रेप्रिज़ेन्ट करता है. लेकिन जब आप लग्जरी कार सेगमेंट में जाएंगे तो कार कंपनियों के लोगो ऐसे होते हैं जिनके मतलब का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते हैं. चलिए आज हम आपको मशहूर लग्जरी कार ब्रांड्स के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं:

1. ऑडी

ऑडी के लोगो में दिखने वाले चार आपस में जुड़े हुए छल्ले एकता की एक मजबूत कहानी कहते हैं. यह लोगो 1932 में अस्तित्व में आया था, जब जर्मनी की चार बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनिया ऑडी, डीकेडब्ल्यू ), हॉर्च और वांडरर आर्थिक मंदी से बचने के लिए एक साथ मिली थीं. ये चार रिंग्स उन्हीं चार कंपनियों के गठबंधन का प्रतीक हैं, जो आज दुनिया की सबसे सफल लग्जरी ब्रांड्स में से एक है.

2. मर्सिडीज-बेंज

मर्सिडीज-बेंज का 'थ्री-पॉइंटेड स्टार' दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगो में से एक माना जाता है. इस सितारे के तीन कोने तीन अलग-अलग क्षेत्रों जमीन, पानी और हवा को दर्शाते हैं. इसका मतलब यह है कि कंपनी का लक्ष्य सिर्फ सड़क पर कारें दौड़ाना ही नहीं था, बल्कि वे इन तीनों क्षेत्रों के इजनों के निर्माण में अपनी महारत साबित करना चाहते थे. गोलाकार चक्र इस वर्चस्व की पूर्णता को दर्शाता है.

3. बीएमडब्ल्यू

BMW (Bayerische Motoren Werke) के लोगो को लेकर एक बहुत पुराना भ्रम है कि यह विमान के घूमते हुए पंखों (Propeller) को दर्शाता है. हालांकि, असल में इसके केंद्र में बने नीले और सफेद रंग जर्मनी के 'बवेरिया' (Bavaria) राज्य के आधिकारिक झंडे के रंगों से प्रेरित हैं. चूंकि उस समय ट्रेडमार्क कानून में राज्य के प्रतीक का इस्तेमाल करना मना था, इसलिए कंपनी ने रंगों के क्रम को थोड़ा बदल दिया. विमान के पंखों वाली कहानी बाद में एक विज्ञापन के जरिए मशहूर हुई थी.

4. फेरारी

फेरारी का 'Prancing Horse' यानी उछलता हुआ काला घोड़ा साहस का प्रतीक है. यह लोगो प्रथम विश्व युद्ध के इतालवी लड़ाकू विमान पायलट 'फ्रांसेस्को बाराका' की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने विमान पर यह घोड़ा बनवाया था. उनकी मृत्यु के बाद, उनकी माँ ने कंपनी के संस्थापक 'एंजो फेरारी' को यह लोगो अपनी कारों पर लगाने का सुझाव दिया ताकि वे हमेशा सुरक्षित और विजयी रहें. पीछे का पीला रंग एजो के गृहनगर 'मोडेना' का प्रतिनिधित्व करता है.

5. लैम्बोर्गिनी

लैम्बोर्गिनी का लोगो एक हमला करते हुए बैल (Bull) को दिखाता है, जो शक्ति और आक्रामकता का प्रतीक है. इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं: पहला यह कि कंपनी के संस्थापक फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की राशि 'वृषभ' (Taurus) थी. दूसरा कारण यह कि वे सांडों की लड़ाई के खेल के बहुत बड़े प्रशंसक थे. यही वजह है कि लैम्बोर्गिनी की ज्यादातर कारों के नाम (जैसे Aventador, Huracán) मशहूर लड़ाकू सांडों के नाम पर रखे जाते हैं.

6. टोयोटा और रोल्स-रॉयस

अन्य कंपनियों की तरह टोयोटा का लोगो भी काफी गहरा है; इसमें तीन अंडाकार आकृतियाँ हैं जो ग्राहक और कंपनी के दिलों के जुड़ाव को दर्शाती हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये आकृतियाँ मिलकर 'T' अक्षर बनाती हैं. वहीं, रोल्स-रॉयस का 'Spirit of Ecstasy' गति और शांति का प्रतीक है. ये सभी लोगो यह साबित करते हैं कि एक महान ब्रांड बनने के लिए केवल अच्छी इंजीनियरिग ही नहीं, बल्कि एक गहरी विचारधारा का होना भी जरूरी है.