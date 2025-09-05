Pankaj Tripathi Birthday: 'कालीन भैया' को मजबूरी में खरीदनी पड़ी थी मर्सिडीज की ये महंगी कार, जानिए पूरा किस्सा
Pankaj Tripathi Birthday Special: आज बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी का जन्मदिन हैं और वो 49 साल के हो गए हैं, अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले पंकज त्रिपाठी आज देश और दुनिया में जाना-पहचाना नाम बन गए हैं. 

Edited By:  Vineet Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:47 AM IST
Pankaj Tripathi Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी आज 49 साल के हो गए हैं. पंकज त्रिपाठी को बॉलीवुड में सफलता थोड़ी देर से जरूर मिली, लेकिन जब मिली, तब से लेकर आज तक वो कभी लाइम लाइट से बाहर नहीं हुए हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर मिर्जापुर और स्त्री2 जैसी फिल्मों में पंकज त्रिपाठी की ऐक्टिंग से दर्शक इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लीड एक्टर से ज्यादा वाहवाही मिली. आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी वैसे तो साधारण जिंदगी जीते हैं लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्हें मजबूरी में एक लग्जरी कार खरीदनी पड़ती थी. 

बॉलीवुड के प्रेशर की वजह से खरीदनी पड़ी लग्जरी सेडान

दरअसल बॉलीवुड की चकाचौंध में हर शख्स एक्टर्स को लग्जरी में ही देखना चाहता है, लेकिन पंकज साधारण जिंदगी जीते थे और उनके पास साधारण कारें ही मौजूद थीं, हालांकि कुछ समय बाद उन्हें लोगों के बदलते हुए बिहेवियर से समझ में आया कि उन्हें भी अब एक लग्जरी कार खरीदनी पड़ेगी, तब जाकर उन्होंने मर्सिडीज की एक लग्जरी कार खरीदी और अब वो उसी में चलते हैं. चलिए आपको बताते हैं कौन सी है ये कार और कितनी है इसकी कीमत.   

कौन सी है ये लग्जरी सेडान 

मर्सिडीज-बेंज E200 एक प्रीमियम लग्जरी सेडान है, जो मर्सिडीज-बेंज की E-क्लास रेंज का हिस्सा है. यह भारत में लॉन्ग-व्हीलबेस (LWB) एडिशन में उपलब्ध है, जो विशेष रूप से भारतीय और चीनी बाजारों के लिए डिज़ाइन किया गया है. आपको बता दें इस लग्जरी सेडान में 2.0-लीटर (1999 cc) टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 5800 rpm पर 201 bhp की मैक्सिमम पावर जेनरेट करता है वहीं 1600-4000 rpm पर ये 320 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें 9-स्पीड 9G-ट्रॉनिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल जाता है और ये कार 240 किमी/घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकती है. भारत में इस कार की शुरुआती कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपये है. 

 

author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

pankaj tripathi

