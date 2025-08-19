लग्जरी से भरपूर Porsche Cayenne EV; सिर्फ एक चार्ज पर तय करेगी 1000km, जानें कब होगी लॉन्च

लग्जरी कार निर्माता कंपनी Porsche जल्द अपनी नई ईवी कार को लॉन्च कर सकती है. इस कार में कई सारे दमदार फीचर्स दिए जाएंगे. इसके साथ ही इस कार में ऐसी बैटरी दी जाएगी, जो अबतक की सबसे लंबी दूरी तय कर सकती है. Porsche इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम Cayenne EV रखा है. आइए जानते हैं इस कार के बारे में.

Porsche Cayenne EV की डिजाइन

Porsche Cayenne EV के डिजाइन की बात करें, तो यह कार पेट्रोल वाली कारों की तुलना में काफी एयरोडायनामिक हो सकती है. Porsche ईवी की इस कार में ग्रिल का एरिया लगभग बंद रखा जाएगा. सिर्फ साइड से ही वर्टिकल स्लिट्स होंगे, जो कार के टायर को हवा पहुंचाने का कार्य करेंगे. Porsche ईवी की इस कार में आपको कई सारे नए फीचर्स दिए जाएंगे, जो इस कार को बेहतर लुक देंगे.

Porsche Cayenne EV की रेंज

रिपोर्ट्स के अनुसार Porsche की Cayenne EV कार को एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में पेश करेगी. आपको बता दें कि Porsche Cayenne EV कार में 1000 bhp तक की दमदार मोटर लगाई जाएगी. इस कार में अबतक की सबसे दमदार बैटरी को पेश किया जाएगा, जो फुल चार्ज करने पर लगभग 1,000 किमी की रेंज दे सकती है.

कब होगी लॉन्च

Porsche की Cayenne EV फेसलिफ्ट कार को पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल के साथ लॉन्च हो सकती है. इस कार को साल 2026 में पेश किया जा सकता है. वहीं इस कार के प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है. हालांकि कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है.