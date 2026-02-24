Ranbir Kapoor से लेकर Alia Bhatt तक... इस 'डिब्बा गाड़ी' को खरीद रहे करोड़पति सितारे, जानिए क्या है ऐसा खास

Ultra Luxury Vans in Bollywood: बॉलीवुड में लग्जरी और स्टेटस सिंबल के मायने अब बदल रहे हैं. दशकों तक बड़ी और ऊंची SUVs मशहूर हस्तियों की पहली पसंद हुआ करती थीं, जहां गाड़ी का आकार उनकी पावर का प्रतीक माना जाता था. लेकिन 2026 तक आते-आते एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अब सितारे सड़कों पर अपनी धाक जमाने के बजाय, गाड़ी के अंदर मिलने वाले सुकून और प्राइवेसी को ज्यादा प्रायॉरिटी दे रहे हैं. मुंबई की सड़कों पर अब 'डिब्बा गाड़ी' ने अपनी जगह बना ली है.

असल में हम जिसे 'डिब्बा गाड़ी' कह रहे हैं वो अल्ट्रा-लग्जरी वैन हैं, जो बॉक्सी डिजाइन में होती हैं ऐसे में ये किसी डिब्बे की तरह नजर आती हैं. इन गाड़ियों की खूबियां किसी साधारण लग्जरी कार से हटकर हैं और यही वजह हैं कि ये डिब्बा गाड़ी बॉलीवुड का नया स्टेटस और स्टाइल सिंबल बन गईं हैं.

Lexus LM

Add Zee News as a Preferred Source

आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, विक्की कौशल और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों के लिए Lexus LM पहली पसंद बन गई है. इसकी कीमत ₹2.15 करोड़ से ₹3.20 करोड़ के बीच है. ये गाड़ी महज एक कार नहीं, बल्कि एक आलीशान लाउंज है. इसमें चार सीटों वाला कॉन्फ़िगरेशन, पार्टीशन स्क्रीन और ओटोमन सीटें मिलती हैं, जो फिल्म सेट और ब्रांड कमिटमेंट्स के बीच भागदौड़ करने वाले एक्टर्स को एक शांत और निजी माहौल प्रदान करती हैं.

MG M9

लग्जरी वैन्स की इस दौड़ में MG M9 एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह उभरी है. रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी, के एल राहुल और शिल्पा शेट्टी जैसे दिग्गजों ने इसे चुना है. ₹70.90 लाख की शुरुआती कीमत वाली ये 'प्रेसिडेंशियल लिमोजिन' अपनी विशाल कैप्टन सीट्स, मल्टी-मोड मसाज फंक्शन और बेहतरीन लेग-रेस्ट के लिए जानी जाती है. ये गाड़ी दिखावे से ज्यादा इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि यात्री अंदर कैसा महसूस कर रहा है.

Toyota Vellfire

भारत में लग्जरी वैन के इस दौर की नींव Toyota Vellfire ने रखी थी. अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कृति सैनन जैसे नाम इस गाड़ी के पुराने मुरीद हैं. लगभग ₹1.20 करोड़ की कीमत वाली वेलफायर ने ही भारतीय अमीरों को 'एग्जीक्यूटिव-लाउंज मोबिलिटी' के विचार से परिचित कराया था. इसकी हाइब्रिड तकनीक और आलीशान सीटों ने साबित कर दिया कि लग्जरी का मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण सफर भी है.

पसंद बदलने का कारण

बॉलीवुड और बिजनेस इंडस्ट्री में इस बदलाव के पीछे कई बड़े कारण हैं. बड़ी SUVs के मुकाबले इन वैन्स में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए कहीं ज्यादा जगह और प्राइवेसी मिलती है. एयरपोर्ट ट्रांसफर हो या शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर, ये गाड़ियां यात्रियों को थकान से बचाती हैं. इनका इंटीरियर किसी फाइव स्टार होटल के कमरे जैसा महसूस होता है, जहाँ शोर और भीड़ का अहसास नहीं होता.

स्टेटस सिंबल

अब रुतबा इस बात से नहीं मापा जा रहा कि आपकी गाड़ी कितनी ऊँची है, बल्कि इस बात से कि वह आपको कितना वक्त और सुकून देती है. लग्जरी वैन्स अब लाइफस्टाइल, परिवार और रिफाइनमेंट का प्रतीक बन गई हैं. जहां पहले SUVs ताकत दिखाती थीं, वहीं अब ये अल्ट्रा-लग्जरी वैन्स एक समझदार और सुलझी हुई लाइफस्टाइल को दिखाती हैं.