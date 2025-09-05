महराष्ट्र के मंत्री ने पहली Tesla Car खरीद कर किसे किया गिफ्ट? Video में कह दी बड़ी बात
महराष्ट्र के मंत्री ने पहली Tesla Car खरीद कर किसे किया गिफ्ट? Video में कह दी बड़ी बात

First Tesla Car Owner: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक प्रताप सरनाईक ने पहली Tesla कार को खरीद कर अपने पोते को तोहफे में दे दी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:51 PM IST
महराष्ट्र के मंत्री ने पहली Tesla Car खरीद कर किसे किया गिफ्ट? Video में कह दी बड़ी बात

First Tesla Car Owner: भारत में Tesla कारों की एंट्री के बाद अब पहली Tesla कार को उसका मालिक भी मिल गया है. दरअसल महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस कार यानि Tesla Model Y को खरीदा है. ये कार बेहद ही हाइटेक है और एक बार चार्ज होकर अच्छी रेंज भी ऑफर करती है. प्रताप सरनाईक ने इस बात की जानकारी खुद मीडिया को दी है और उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि उन्होंने ये कार किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी है. 

 

अपने पोते को गिफ्ट कर दी कार 

दरअसल महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस कार को खरीदने के बाद इसे अपने पोते को गिफ्ट कर दिया है. उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए हर किसी तक पहुंचाई है. हालांकि उन्होंने एक और बात भी कही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा करती है. उनका एक वीडीयो X पर तेजी से ट्रेंड हो रहा है. चलिए जानते हैं उन्होंने इस वीडीयो में क्या बोल है. 

क्या बोले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक 

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक प्रताप सरनाईक ने कहा, "मैंने अपने पोते को टेस्ला कार तोहफे में दे दी है...कार मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मैंने यह कार इसलिए खरीदी है ताकि यह संदेश जा सके कि राज्य के परिवहन मंत्री को इलेक्ट्रिक वाहन मिल रहा है. अगले 10 सालों में महाराष्ट्र में ज़्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए. यह हमारी सरकार का सपना है. इसी सपने को साकार करने के लिए, परिवहन मंत्री के तौर पर, मैंने यह कार खरीदी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन मिलें..."

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tesla Car

