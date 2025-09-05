महराष्ट्र के मंत्री ने पहली Tesla Car खरीद कर किसे किया गिफ्ट? Video में कह दी बड़ी बात

First Tesla Car Owner: भारत में Tesla कारों की एंट्री के बाद अब पहली Tesla कार को उसका मालिक भी मिल गया है. दरअसल महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस कार यानि Tesla Model Y को खरीदा है. ये कार बेहद ही हाइटेक है और एक बार चार्ज होकर अच्छी रेंज भी ऑफर करती है. प्रताप सरनाईक ने इस बात की जानकारी खुद मीडिया को दी है और उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि उन्होंने ये कार किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी है.

#WATCH | Mumbai: Maharashtra Transport Minister and owner of India's first Tesla car, Pratap Sarnaik, says, "I have already gifted the Tesla to my grandson...Getting a car is not a big deal. But I purchased this car to send across a message that the Transport Minister of the… pic.twitter.com/wl2MBS95f5 — ANI (@ANI) September 5, 2025

अपने पोते को गिफ्ट कर दी कार

दरअसल महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस कार को खरीदने के बाद इसे अपने पोते को गिफ्ट कर दिया है. उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए हर किसी तक पहुंचाई है. हालांकि उन्होंने एक और बात भी कही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा करती है. उनका एक वीडीयो X पर तेजी से ट्रेंड हो रहा है. चलिए जानते हैं उन्होंने इस वीडीयो में क्या बोल है.

क्या बोले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक प्रताप सरनाईक ने कहा, "मैंने अपने पोते को टेस्ला कार तोहफे में दे दी है...कार मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मैंने यह कार इसलिए खरीदी है ताकि यह संदेश जा सके कि राज्य के परिवहन मंत्री को इलेक्ट्रिक वाहन मिल रहा है. अगले 10 सालों में महाराष्ट्र में ज़्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए. यह हमारी सरकार का सपना है. इसी सपने को साकार करने के लिए, परिवहन मंत्री के तौर पर, मैंने यह कार खरीदी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन मिलें..."