चालान की खबर आई, फैन ने किया पलटवार! महेश बाबू का हजारों का ज़ुर्माना एक झटके में साफ

Mahesh Babu Car Fine: साउथ सिनेमा के 'प्रिंस' कहे जाने वाले सुपरस्टार महेश बाबू के प्रति उनके फैंस का जुनून किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस हफ्ते जो हुआ, उसने इस दीवानगी को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है. जहां एक ओर महेश बाबू के फैंस ने राजामौली की उपस्थिति वाले एक इवेंट को, तकनीकी खामियों के बावजूद, अपनी ज़बरदस्त ऊर्जा से एक 'रोअरिंग सक्सेस' (रोमांचक सफलता) में बदल दिया, वहीं दूसरी ओर जो घटना सुर्खियां बटोर रही है, वह और भी हैरान कर देने वाली है.

क्या हुआ जब चालान की डिटेल्स ऑनलाइन आईं?

मामला महेश बाबू की लग्ज़री कार से जुड़ा है, जो 'पीवीएनआर एक्सप्रेसवे' पर दो बार - एक बार 4 अक्टूबर को और फिर 15 अक्टूबर को - कथित तौर पर तेज़ रफ़्तार के लिए पकड़ी गई. इन दोनों 'ओवरस्पीडिंग' की घटनाओं के कारण, महेश बाबू के नाम पर कुल ₹2,070 का ई-चालान (e-challan) जारी हुआ. आमतौर पर, ऐसी ख़बरें सोशल मीडिया पर हल्की-फुल्की आलोचना या ट्रोलिंग का शिकार बन जाती हैं, लेकिन महेश बाबू के फैंस ने इस बार कुछ और ही साबित कर दिया.

क्या है 'पीक जय बाबू एनर्जी'?

जैसे ही चालान की डिटेल्स ऑनलाइन सर्कुलेट होना शुरू हुईं, महेश बाबू के एक पक्के फैन ने तुरंत कार्रवाई की. वह नहीं चाहता था कि उसके 'हीरो' को मामूली चालान या उससे जुड़ी सार्वजनिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़े. इस फैन ने बिना किसी को बताए, स्वेच्छा से (voluntarily) महेश बाबू की ओर से यह पूरा ज़ुर्माना भर दिया! इस अनोखे 'प्रेम प्रदर्शन' ने तुरंत सोशल मीडिया पर आग लगा दी. फैंस ने पेमेंट के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इसे 'पीक जय बाबू एनर्जी' (Peak Jai Babu Energy) करार दिया और फैन की भावनात्मक वफादारी (emotional loyalty) की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने मज़ाक में कहा कि महेश बाबू के फैंस एक 'सुरक्षात्मक सेना' (protective army) की तरह काम करते हैं, जो अपने स्टार से जुड़ी किसी भी समस्या को तुरंत 'हैंडल' करने के लिए तैयार रहते हैं.

फैंस की यह दीवानगी है पीक पर

'वारानसी' प्रोजेक्ट की बढ़ती हाइप और फैंस की भावनाओं के चरम पर होने के इस समय में, यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि महेश बाबू का फैनडम सिर्फ विशाल (massive) ही नहीं है, बल्कि यह अत्यंत समर्पित (fiercely devoted) भी है. यह एक ऐसा बंधन है, जिसकी तीव्रता को शायद 'टॉलीवुड' (तेलुगु सिनेमा) के बाहर समझना मुश्किल है. फैन द्वारा चालान भरना, सिर्फ पैसे चुकाना नहीं है; यह एक भावनात्मक घोषणा है कि 'हम अपने हीरो की परवाह करते हैं'. यह घटना टॉलीवुड की फैन संस्कृति (fan culture) का एक दुर्लभ और भावनात्मक पहलू दर्शाती है, जहाँ फैंस अपने स्टार को किसी भी कीमत पर 'बचाने' के लिए तैयार रहते हैं.