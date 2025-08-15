Mahindra का 15 अगस्त पर बड़ा धमाका: एक साथ पेश की 4 धांसू SUV, कौन है आपकी फेवरेट
Mahindra Vision Series Unveils: देश में मौजूद कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों को महिन्द्रा ने तगड़ा झटका दिया है. दरअसल Mahindra ने 15 अगस्त 2025 को एक साथ 4 गाड़ियों का जलवा पेश कर दिया है. लेकिन महिन्द्रा इन 4 कारों को कब लॉन्च करेगा इसकी पुष्टि नहीं की है. आइए जानते हैं इन 4 गाड़ियों के बारे में....

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:21 PM IST
Mahindra Vision Series Unveils: महिन्द्रा ने 15 अगस्त 2025 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी 4 गाड़ियों से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने इसमें नई बोलेरो को भी जोड़ा है. कंपनी इन 4 कारों को विजन सिरीज में लॉन्च करने की तैयारी में है. जैसे-Vision X, Vision T, Vision S और Vision SXT कार मौजूद है. हालांकि, कंपनी ने चारों SUV को अलग-अलग डिजाइन के साथ पेश किया है. महिन्द्रा की ये चारों कार NU.IQ के प्लेफॉर्म पर बनी है. कंपनी लंबे समय से विदेशी बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का काम कर रही है. 

कैसा है Mahindra की Vision T और Vision SXT

महिन्द्रा की यह दोनों कार देखने में काफी मस्कुलर लगती है. दरअसल यह कार पहली नजर में आपको Thar.e की याद दिलाती है वहीं हालांकि महिन्द्रा की अपनी इस कार में अभी काफी कुछ बदल सकता है.  लेकिन Vision SXT में आपको ट्रैक जैसा केबिन मिलता है, जो इसे काफी मस्कुलर और आकर्षक लुक देता है. 

महिन्द्रा Vision S और Vision X

Mahindra Vision S कार की बात करें, तो कंपनी ने इस कार को काफी बॉक्सी लुक दिया है. इस कार में  ORVM की जगह पर कैमरा देखने को मिलता है. ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस कॉन्सेप्ट में आने वाले समय में Bolero की तरह पेश कर सकती है. इस कार के ग्राउंड क्लीयरेंस से साफ पता चल रहा है कि कंपनी इस कार को ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ पेश कर सकती है. वहीं Vision X की बात करें, तो इस कार का डिजाइन स्पोर्टी लगता है. इस कार को देख कर आपको Mahindra BE6 की याद दिलाती है. Vision X की लंबाई 4 मीटर से भी कम रखी गई है.

