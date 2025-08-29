SUVs के बाद अब हेलिकॉप्टर बनाएगी Mahindra, जानें क्या है मास्टर प्लान
Advertisement
trendingNow12900914
Hindi Newsऑटोमोबाइल

SUVs के बाद अब हेलिकॉप्टर बनाएगी Mahindra, जानें क्या है मास्टर प्लान

Mahindra H125 helicopter making: कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स अपने बेंगलुरु प्लांट में H125 के फ्यूजेलाज को तैयार करेगी. फ्यूजेलाज का डिस्ट्रीब्यूशन 2027 तक टारगेट है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SUVs के बाद अब हेलिकॉप्टर बनाएगी Mahindra, जानें क्या है मास्टर प्लान

Mahindra H125 helicopter making: महिंद्रा समूह की एक कंपनी, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स) को एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा अपने H125 हल्के सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टर के फ्यूजेलाज (मुख्य धड़) के निर्माण और असेम्ब्लिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. यह भारत के 'मेक इन इंडिया' विजन के लिए एक और बड़ा कदम है. यह कॉन्ट्रैक्ट एक अन्य प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर H130 के फ्यूजेलाज के निर्माण के लिए पहले से ही ऑफर किए गए कॉन्ट्रैक्ट एक अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी घोषणा 2025 में की गई थी और जो ग्रोथ कर रहा है.

यह भी पढ़ें: 2026 में एक के बाद एक लॉन्च होंगे इन SUVs के नेक्स्ट जेन मॉडल्स, नाम जानकर नहीं होगा यकीन

इस प्लांट में हेलीकॉप्टर तैयार करेगी कम्पनी 

Add Zee News as a Preferred Source

कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स अपने बेंगलुरु प्लांट में H125 के फ्यूजेलाज को तैयार करेगी. फ्यूजेलाज का डिस्ट्रीब्यूशन 2027 तक टारगेट है. इस कॉन्ट्रैक्ट महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स के साथ एयरबस के सहयोग को और मजबूत करता है, जो पहले से ही अन्य वैश्विक कार्यक्रमों के लिए एयरबस को विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे, उप-असेंबली और जटिल एयरोस्ट्रक्चर की आपूर्ति कर रहा है.

यह भी पढ़ें: क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ आता है TVS का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत है 1 लाख रुपये

H125 हेलीकॉप्टर की खासियत 

H125 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जो अपने प्रदर्शन, जोरदार खूबियों के लिए जाना जाता है. इसका व्यापक रूप से यात्री परिवहन, हवाई कार्य, पर्यटन, कानून प्रवर्तन, चिकित्सा निकासी और बचाव अभियानों में उपयोग किया जाता है. इसका चौड़ा केबिन और हाईटेक एवियोनिक्स सिस्टम इसे सबसे कठिन वातावरण में संचालन के लिए बेहद ही भरोसेमंद बनाता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra Helicopter

Trending news

मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मुंबई पहुंचे मनोज जरांगे, आजाद मैदान में करेंगे जनसभा
Maharashtra news
मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मुंबई पहुंचे मनोज जरांगे, आजाद मैदान में करेंगे जनसभा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
;