SUVs के बाद अब हेलिकॉप्टर बनाएगी Mahindra, जानें क्या है मास्टर प्लान

Mahindra H125 helicopter making: महिंद्रा समूह की एक कंपनी, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स) को एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा अपने H125 हल्के सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टर के फ्यूजेलाज (मुख्य धड़) के निर्माण और असेम्ब्लिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. यह भारत के 'मेक इन इंडिया' विजन के लिए एक और बड़ा कदम है. यह कॉन्ट्रैक्ट एक अन्य प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर H130 के फ्यूजेलाज के निर्माण के लिए पहले से ही ऑफर किए गए कॉन्ट्रैक्ट एक अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी घोषणा 2025 में की गई थी और जो ग्रोथ कर रहा है.
इस प्लांट में हेलीकॉप्टर तैयार करेगी कम्पनी
कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स अपने बेंगलुरु प्लांट में H125 के फ्यूजेलाज को तैयार करेगी. फ्यूजेलाज का डिस्ट्रीब्यूशन 2027 तक टारगेट है. इस कॉन्ट्रैक्ट महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स के साथ एयरबस के सहयोग को और मजबूत करता है, जो पहले से ही अन्य वैश्विक कार्यक्रमों के लिए एयरबस को विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे, उप-असेंबली और जटिल एयरोस्ट्रक्चर की आपूर्ति कर रहा है.
H125 हेलीकॉप्टर की खासियत
H125 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जो अपने प्रदर्शन, जोरदार खूबियों के लिए जाना जाता है. इसका व्यापक रूप से यात्री परिवहन, हवाई कार्य, पर्यटन, कानून प्रवर्तन, चिकित्सा निकासी और बचाव अभियानों में उपयोग किया जाता है. इसका चौड़ा केबिन और हाईटेक एवियोनिक्स सिस्टम इसे सबसे कठिन वातावरण में संचालन के लिए बेहद ही भरोसेमंद बनाता है.