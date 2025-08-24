महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, महज 135 सेकंड में बिक गए 999 यूनिट्स
महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, महज 135 सेकंड में बिक गए 999 यूनिट्स

Mahindra BE 6 Batman Edition: शुरुआत में, महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडीशन 300 यूनिट्स तक सीमित था, जिसके बाद ब्रांड ने प्रोडक्शन बढ़ाकर 999 इकाई करने का फैसला लिया था. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:40 PM IST
Mahindra BE 6 Batman Edition: महिंद्रा ने 14 अगस्त को इलेक्ट्रिक एसयूवी के एक विशेष संस्करण के रूप में BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया था. यह एक लिमिटेड एडीशन के रूप में लॉन्च की गई एसयूवी है. इसके महज 300 यूनिट्स की ही बिक्री की जानी तय थी, लेकिन ग्राहकों की जोरदार डिमांड को देखते हुए इसे 999 यूनिट्स कर दिया है. जानकारी के अनुसार बुकिंग शुरू होने के 135 सेकंड के अंदर ही इलेक्ट्रिक एसयूवी की ये सभी यूनिट्स बिक गईं. 

क्या है खासियत 

महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन, इलेक्ट्रिक एसयूवी के पैक थ्री वेरिएंट पर आधारित है. इसमें 79 kWh का बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर ARAI प्रमाणित 682 किमी की रेंज प्रदान करता है. बैटरी द्वारा उत्पन्न शक्ति का इस्तेमाल एक्सल पर स्थित एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा किया जाता है. यह मोटर अपनी अधिकतम क्षमता पर 286 hp और 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है.

27.79 लाख रुपये की कीमत के साथ, BE 6 बैटमैन एडिशन प्रशंसकों को सुपरहीरो थीम पर आधारित एक इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का एक अनूठा मौका देता है. लुक की बात करें तो, महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन में कस्टम साटन ब्लैक फिनिश है. इसके आगे के दरवाजों पर कस्टम बैटमैन डिकल्स, टेलगेट पर डार्क नाइट का प्रतीक चिन्ह और फेंडर, बंपर और रिवर्स लैंप पर बैटमैन लोगो है.

इसके अलावा, इस इलेक्ट्रिक SUV वेरिएंट में 19-इंच के पहिये हैं, जिनमें 20-इंच के पहिये भी उपलब्ध हैं. इसके अनोखेपन को उजागर करने के लिए, व्हील हब कैप पर बैटमैन लोगो लगा है. इसके अलावा, ब्रेक और स्प्रिंग को अल्केमी गोल्ड रंग से रंगा गया है.

इन्फिनिटी रूफ पर डार्क नाइट ट्रिलॉजी का प्रतीक चिन्ह है, और अंदर, बैटमैन प्रोजेक्शन वाले नाइट ट्रेल कार्पेट प्लैंक, सुपरहीरो-थीम वाले अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं. यह संस्करण गोथम के रक्षक को एक ट्रिब्यूट जैसा लगता है.

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन संस्करण केबिन में भी गोथम से प्रेरित थीम को बरकरार रखता है. डैशबोर्ड पर एक ब्रश्ड अल्केमी पट्टिका संस्करण संख्या प्रदर्शित करती है, जो इसकी विशिष्टता में योगदान देती है. इंस्ट्रूमेंट पैनल चारकोल लेदर से बना है, जिसे ड्राइवर के क्षेत्र के चारों ओर ब्रश्ड अल्केमी गोल्ड हेलो से सजाया गया है, जो एक आकर्षक सौंदर्यबोध पैदा करता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Mahindra BE 6 Batman

;