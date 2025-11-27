Advertisement
महिंद्रा की BE 6 फॉर्मूला E एडिशन की ये 4 खूबियां हैं सबसे खास, 2 मिनट में सबके बारे में जान लें

Mahindra BE 6 Formula E: महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला E एडिशन की सबसे बड़ी खूबी इसका आक्रामक और विशिष्ट बाहरी डिज़ाइन है. स्टैंडर्ड मॉडल के स्पोर्टी लुक को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, इसमें C-आकार की LED DRL को हटाकर एक स्लीक (पतली) DRL और सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलाइट यूनिट दी गई है

Nov 27, 2025
Mahindra BE 6 Formula E: महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV-कूप, BE 6 का फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अपने नए इलेक्ट्रिक वाहनों, BE 6 और XEV 9e, की 30,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री की सफलता को देखते हुए, अपनी फॉर्मूला E काबलियतों को आगे बढ़ाते हुए ये स्पेशल मॉडल पेश किया है. BE 6 फॉर्मूला E एडिशन दो वेरिएंट—FE2 (₹23.69 लाख एक्स-शोरूम) और FE3 (₹24.49 लाख एक्स-शोरूम)—में उपलब्ध है. 

रेसिंग-इंस्पायर्ड डिजाइन
महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला E एडिशन की सबसे बड़ी खूबी इसका आक्रामक और विशिष्ट बाहरी डिज़ाइन है. स्टैंडर्ड मॉडल के स्पोर्टी लुक को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, इसमें C-आकार की LED DRL को हटाकर एक स्लीक (पतली) DRL और सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलाइट यूनिट दी गई है, जो इसे एक Sinister लुक देती है. संशोधित, ऊबड़-खाबड़ बम्पर और चंकी स्किड प्लेट इसे एक रेसिंग या रैली कार जैसा एहसास देते हैं. 20-इंच के पहिये और रेस-प्रेरित ग्राफिक्स इसकी विशिष्टता को बढ़ाते हैं. बूट लिड पर जोड़ा गया दूसरा स्पॉइलर और विशेष 'फार्मूला E' प्रेरित लाइट स्टार्ट-अप एनिमेशन इसे भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है, जिससे यह आम इलेक्ट्रिक SUV के बजाय एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है.

शक्तिशाली परफॉर्मेंस और लॉन्ग रेंज
यह एडिशन बड़े 79kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जो परफॉर्मेंस और रेंज दोनों के मामले में इसे बेहतरीन बनाता है. रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप 285 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे तेज़ और प्रतिक्रियाशील बनाता है. इसके अलावा, इसकी दावा की गई रेंज 682 किलोमीटर है, जो लंबी यात्राओं के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है, और 180kW DC फास्ट चार्जिंग की क्षमता इसे जल्दी चार्ज करने की सुविधा देती है. यह पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को केवल डिज़ाइन ही नहीं, बल्कि दैनिक ड्राइविंग और परफॉर्मेंस दोनों में एक शानदार इलेक्ट्रिक अनुभव मिले.

'कॉकपिट' जैसा प्रीमियम और स्पोर्टी इंटीरियर
कार का इंटीरियर ग्राहकों को सचमुच एक रेस कार के कॉकपिट में होने का एहसास कराता है. यह खूबी नारंगी (Orange) एक्सेंट और पैनल फिनिश के माध्यम से और भी बढ़ जाती है. सीटों पर 'BE 6 Formula E' की विशेष ब्रांडिंग, नारंगी सिलाई के साथ डुअल-टोन फिनिश और ब्रांडेड सीट बेल्ट इसे एक विशेष स्पर्श देते हैं. सबसे खास आकर्षण में FIA लोगो वाली चमकदार पट्टिका (Plaque) और स्टार्ट/स्टॉप पुश बटन के लिए एक ऊबड़-खाबड़ कवर है, जिसे 'फ्लिक' करके खोलना पड़ता है. डैशबोर्ड पर कार्बन फाइबर-फिनिश्ड पैनल और ट्रांसलूसेंट डोर पैनल के साथ मिलकर, यह केबिन को बेहद स्पोर्टी और प्रीमियम बनाता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी की भरमार 
महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला E एडिशन टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं है. इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट के लिए), एक प्रीमियम 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे सभी स्टैंडर्ड हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं. सुरक्षा के लिए, इसमें 6 एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. हालाँकि इसमें ADAS फीचर्स की पूरी श्रृंखला नहीं है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ड्राइवर ड्राउज़ीनेस अलर्ट जैसे उपयोगी फीचर्स सड़क पर सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाते हैं.

शुरुआती ग्राहकों को फायदा 
इस एडिशन को खास बनाने वाली एक और बड़ी खूबी यह है कि महिंद्रा पहले 999 ग्राहकों के लिए कई अद्वितीय शुरुआती स्पेशल ऑफर पेश कर रहा है. इनमें महिंद्रा की फॉर्मूला E कार पर नाम दर्ज कराने का मौका, महिंद्रा रेसिंग कलेक्टर का बॉक्स, और Alpine Formula-1 रिज़र्व ड्राइवर कुश मैनी के साथ ट्रैक एक्सपीरियंस शामिल है. तीन भाग्यशाली विजेताओं को 2026 लंदन ई-प्री में शामिल होने का मौका भी मिलेगा. 

