Mahindra BE 6 का ब्लैक एडिशन लॉन्च से पहले वायरल; एक चार्ज में चलेगी 683 KM, फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश
Mahindra BE 6 का ब्लैक एडिशन लॉन्च से पहले वायरल; एक चार्ज में चलेगी 683 KM, फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश

Mahindra BE 6 Black Edition: महिन्द्रा BE 6 के ब्लैक एडिशन को कल भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. BE 6 का (एक्स-शोरूम) कीमत 18.90 लाख रुपये है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:49 PM IST
BE 6 Black Edition: आज के समय में भारतीय बाजार में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां EV कार को पेश कर रही हैं. सरकार भी ईवी कार को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है. ईवी कार से पॉल्यूशन काफी कम होता है, जिस कारण पर्यावरण सुरक्षित रहता है. महिन्द्रा ने हाल ही अपनी ईवी कार BE 6 को भारतीय बाजार में पेश किया है. हालांकि, कंपनी अब BE 6 के ब्लैक एडिशन बाजार में पेश करने जा रही है. महिन्द्रा ने एक टीजर जारी कर ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है. महिन्द्रा के द्वारा शेयर किए गए इस टीजर में साफ देखा जा रहा है कि कंपनी अपने ब्लैक एडिशन को पेश करने वाली है. 

महिन्द्रा BE 6 फीचर्स

महिन्द्रा BE 6 के ब्लैक एडिशन को कल भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इस ईवी कार में आपको 12.3 इंच का डुअल  इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर दिया गया है. इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो पार्किंग, 15-वाट वायरलेस चार्जर और  इन-बिल्ट Amazon Alexa जैसे फीचर्स दिए गए हैं.  

 

 

जानें  BE 6 का रेंज

महिन्द्रा BE 6 ईवी में दो बैटरी पैक का ऑप्शन दिया गया है.  पहला 59 kWh बैटरी पैक और दूसरा 79 kWh बैटरी पैक मौजूद है. आपको बता दें कि बड़े बैटरी पैक को एक बार फुल चार्ज करने पर ये लगभग 683 किमी की रेंज देती है. वहीं छोटे बैटरी को फुल चार्ज करने पर 557 किमी को रेंज देती है. बड़ी बैटरी से यह कार 380 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. महिन्द्रा BE 6 का (एक्स-शोरूम) कीमत 18.90 लाख रुपये है. 

यह भी पढ़ें: 25 साल पूरे करते ही Skoda का धमाका; लॉन्च की Slavia, Kushaq और Kylaq की लिमिटेड एडिशन, जानें फीचर्स और कीमत

                 Citroen C3X की एंट्री! 15 दमदार फीचर्स के साथ मिलेंगे धांसू कलर ऑप्शन, जानें कितनी होगी कीमत

आपको बता दें कि महिंद्रा के आलावा MG Motor, Citroen, Honda, Tata Motors, Hyundai, Maruti Suzuki और Nissan जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी ऐसे एडिशन को लॉन्च करते हैं. दरअसल हाल ही Maruti ने अपने Grand Vitara Phantom के Black Edition को पेश किया था. इसके अलावा Nissan ने भी Magnite Kuro एडिशन पेश किया है. वहीं अब Mahindra भी अपने BE6 के ब्लैक एडिशन को पेश करने जा रही है. 

;