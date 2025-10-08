Advertisement
trendingNow12952300
Hindi Newsऑटोमोबाइल

बस 8.49 लाख से शुरू है Mahindra Bolero Neo एसयूवी की कीमत, जानें कौन सा वेरिएंट आपके लिए है बेस्ट

2025 Mahindra Bolero Neo: भारत में Mahindra Bolero Neo के नए मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें ग्राहकों को काफी बड़े अपडेट्स देखने को मिलेंगे साथ ही इसका दमदार डिजाइन भी आपको काफी पसंद आएगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस 8.49 लाख से शुरू है Mahindra Bolero Neo एसयूवी की कीमत, जानें कौन सा वेरिएंट आपके लिए है बेस्ट

Mahindra Bolero Neo Vairants: भारत की सड़कों की 'असली किंग' मानी जाने वाली Mahindra Bolero Neo अपने 2025 मॉडल में ज़बरदस्त अपडेट्स के साथ लॉन्च हो चुकी है. ₹8.49 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, इस SUV के इंटीरियर और एक्सटीरियर के फीचर्स में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जबकि इसका दमदार इंजन पहले जैसा ही बरकरार रखा गया है. नई Bolero Neo को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों ये अपने सेगमेंट में धूम मचा रही है.  

इंजन और पावर
अगर आप नई Bolero Neo के इंजन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, तो आपको बता दें कि मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स को पुराने मॉडल से लिया गया है. यह SUV अभी भी उसी भरोसेमंद 1.5-लीटर mHawk डीज़ल इंजन के साथ आती है, जो लगभग 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. यानी, पावर और परफॉर्मेंस का दम बरकरार रहेगा.

कौन सा वेरिएंट आपके लिए है बेस्ट?
2025 Mahindra Bolero Neo को अलग-अलग फीचर्स और कीमतों के साथ कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. आइए, एक नज़र डालते हैं कि किस वेरिएंट में क्या खास है:

Add Zee News as a Preferred Source

N4 वेरिएंट 
शुरुआती कीमत ₹8.49 लाख (एक्स-शोरूम) के साथ, यह बेस वेरिएंट भी काफी कुछ लेकर आता है. इसमें एक नई ग्रिल, नया कंक्रीट ग्रे रंग विकल्प और एक नया मोचा ब्राउन इंटीरियर थीम मिलती है. सुरक्षा के लिए दो एयरबैग (ड्राइवर और को-ड्राइवर) और ABS+EBD हैं. इसके अलावा, RideFlo Tech और ट्विन-पॉड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे खास बनाते हैं. यह 7-सीटर है, जिसकी सीट्स विनाइल (Vinyl) की हैं.

N8 वेरिएंट 
₹9.29 लाख (एक्स-शोरूम) कीमत वाला यह वेरिएंट, N4 के सभी फीचर्स के ऊपर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देता है. इसमें जींस ब्लू और कंक्रीट ग्रे जैसे नए रंग विकल्प मिलते हैं. विनाइल की जगह फैब्रिक सीट्स हैं और पीछे की दूसरी रो फोल्डेबल है. म्यूजिक लवर्स के लिए ब्लूटूथ, USB और AUX कनेक्टिविटी के साथ म्यूजिक प्लेयर और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी दिए गए हैं.

N10 वेरिएंट
₹9.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, N10 वेरिएंट में टेक्नोलॉजी और आराम पर ज़ोर दिया गया है. इसमें 22.8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और फॉगलैंप्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. यह R-15 सिल्वर अलॉय व्हील्स, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX माउंट्स के साथ आता है.

N10 (O) वेरिएंट
अगर आपको थोड़ा और एडवेंचर चाहिए, तो ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) वाला N10 (O) वेरिएंट आपके लिए है. यह N10 के सभी फीचर्स के अलावा, महिंद्रा की खास Multi Terrain Technology (MTT) और प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) के साथ आता है, जो इसे मुश्किल रास्तों पर भी दमदार बनाता है.

N11 वेरिएंट 
सबसे टॉप वेरिएंट, Bolero N11, ₹9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर आता है. इसकी कीमत N10 (O) से कम है, लेकिन इसमें कई प्रीमियम फीचर हैं, जैसे ड्यूल-टोन कलर विकल्प, R16 डार्क मेटैलिक ग्रे अलॉय व्हील्स, नया लूनर ग्रे इंटीरियर थीम, और पार्किंग के लिए रियर व्यू कैमरा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

mahindra Bolero neo

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?