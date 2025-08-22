Mahindra की इस कार पर मिल रहा है ₹1.39 लाख का फायदा, जानें फीचर्स और कीमत
Advertisement
trendingNow12892814
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mahindra की इस कार पर मिल रहा है ₹1.39 लाख का फायदा, जानें फीचर्स और कीमत

Mahindra Bolero Neo Offer: महिंद्रा अपनी सबसे पॉपुलर कार पर 1 लाख 9 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपये की एक्सेसरीज दे रही है. आइए जानते है इसके बारे में.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra की इस कार पर मिल रहा है ₹1.39 लाख का फायदा, जानें फीचर्स और कीमत

Mahindra offers: आप भी महिंद्रा की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. दरअसल कंपनी अगस्त 2025 में अपनी एक कार पर 1 लाख 9 हजार रुपये की भारी छूट दे रही है. इतना ही नहीं कंपनी कार के साथ 30 हजार रुपये तक की एक्सेसरीज भी दे रही है. जैसे- फॉग लैंप, साइड स्टेप्स, प्रीमियम सीट कवर शामिल है. Mahindra यह ऑफर अपनी Bolero Neo के ऊपर दे रही है. बोलेरो न्यू कार महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के लिस्ट में भी शामिल है. महिंद्रा की यह कार गांव, शहर और लंबी दूरी के लिए भरोसेमंद साबित होती है.  

fallback

Bolero Neo फीचर्स

भारतीय बाजार में Bolero Neo का सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसी कारों से है. हालांकि महिंद्रा की बोलेरो न्यू को शहर में काफी कम देखा जाता है. जबकि इस गाड़ी का क्रेज गांवों में ज्यादा देखने को मिलता है. Bolero Neo के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में ABS,  पावर स्टीयरिंग, 2 एयरबैग्स, EBD, DRLs, फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, रियर विंडो वायपर, कीलेस एंट्री और रियर पार्किंग सेंसर जैसी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स

Mahindra Bolero Neo के इंजन और कीमत

Mahindra Bolero Neo कार में 1493 cc का डीजल इंजन दिया गया है, जो 98.56bhp का पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. कंपनी इस कार पर 17.29 kmpl के माइलेज का दावा करती है. Bolero Neo कार में 384 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो आपको लंबे सफर में काफी काम आता है, इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 9.97-12.18 लाख रुपये खर्च करने होंगे.

 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

mahindra Bolero neoMahindra offers heavy Discount

Trending news

पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
;