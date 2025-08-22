Mahindra की इस कार पर मिल रहा है ₹1.39 लाख का फायदा, जानें फीचर्स और कीमत

Mahindra offers: आप भी महिंद्रा की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. दरअसल कंपनी अगस्त 2025 में अपनी एक कार पर 1 लाख 9 हजार रुपये की भारी छूट दे रही है. इतना ही नहीं कंपनी कार के साथ 30 हजार रुपये तक की एक्सेसरीज भी दे रही है. जैसे- फॉग लैंप, साइड स्टेप्स, प्रीमियम सीट कवर शामिल है. Mahindra यह ऑफर अपनी Bolero Neo के ऊपर दे रही है. बोलेरो न्यू कार महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के लिस्ट में भी शामिल है. महिंद्रा की यह कार गांव, शहर और लंबी दूरी के लिए भरोसेमंद साबित होती है.

Bolero Neo फीचर्स

भारतीय बाजार में Bolero Neo का सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Honda Elevate जैसी कारों से है. हालांकि महिंद्रा की बोलेरो न्यू को शहर में काफी कम देखा जाता है. जबकि इस गाड़ी का क्रेज गांवों में ज्यादा देखने को मिलता है. Bolero Neo के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में ABS, पावर स्टीयरिंग, 2 एयरबैग्स, EBD, DRLs, फॉग लाइट, रियर डिफॉगर, रियर विंडो वायपर, कीलेस एंट्री और रियर पार्किंग सेंसर जैसी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

Mahindra Bolero Neo के इंजन और कीमत

Mahindra Bolero Neo कार में 1493 cc का डीजल इंजन दिया गया है, जो 98.56bhp का पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. कंपनी इस कार पर 17.29 kmpl के माइलेज का दावा करती है. Bolero Neo कार में 384 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो आपको लंबे सफर में काफी काम आता है, इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 9.97-12.18 लाख रुपये खर्च करने होंगे.