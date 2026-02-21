Advertisement
trendingNow13117241
Hindi Newsऑटोमोबाइलअरे भाई! 8.69 लाख में डिफेंडर जैसी SUV! महिंद्रा की इस गाड़ी को देखते ही करेंगे बुक

अरे भाई! 8.69 लाख में डिफेंडर जैसी SUV! महिंद्रा की इस गाड़ी को देखते ही करेंगे बुक

Mahindra Bolero Neo: अगर आप नई Bolero Neo के इंजन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, तो आपको बता दें कि मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स को पुराने मॉडल से लिया गया है. यह SUV अभी भी उसी भरोसेमंद 1.5-लीटर mHawk डीज़ल इंजन के साथ आती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे भाई! 8.69 लाख में डिफेंडर जैसी SUV! महिंद्रा की इस गाड़ी को देखते ही करेंगे बुक

Mahindra Bolero Neo Vairants: भारत की सड़कों पर महिंद्रा की गाड़ियों का जबरदस्त क्रेज है, लेकिन Scorpio और XUV7XO के साथ ही महिंद्रा के पास एक ऐसा नगीना है जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा. असल में ये गाड़ी है Mahindra Bolero Neo जो 2025 में ही धमाकेदार तरीके से अपडेट करके लॉन्च की गई थी. इसकी कीमत महज ₹8.69 लाख (एक्स-शोरूम) है, और इस एसयूवी का एक्सटीरियर इतना जबरदस्त है कि ये कई बार तो डिफेंडर जैसी नजर आती है.   

इंजन और पावर
अगर आप नई Bolero Neo के इंजन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, तो आपको बता दें कि मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स को पुराने मॉडल से लिया गया है. यह SUV अभी भी उसी भरोसेमंद 1.5-लीटर mHawk डीज़ल इंजन के साथ आती है, जो लगभग 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. यानी, पावर और परफॉर्मेंस का दम बरकरार रहेगा.

कौन सा वेरिएंट आपके लिए है बेस्ट?

Add Zee News as a Preferred Source

N4 वेरिएंट 
शुरुआती कीमत ₹8.69 लाख (एक्स-शोरूम) के साथ, यह बेस वेरिएंट भी काफी कुछ लेकर आता है. इसमें एक नई ग्रिल, नया कंक्रीट ग्रे रंग विकल्प और एक नया मोचा ब्राउन इंटीरियर थीम मिलती है. सुरक्षा के लिए दो एयरबैग (ड्राइवर और को-ड्राइवर) और ABS+EBD हैं. इसके अलावा, RideFlo Tech और ट्विन-पॉड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे खास बनाते हैं. यह 7-सीटर है, जिसकी सीट्स विनाइल (Vinyl) की हैं.

N8 वेरिएंट 
₹9.45 लाख (एक्स-शोरूम) कीमत वाला यह वेरिएंट, N4 के सभी फीचर्स के ऊपर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देता है. इसमें जींस ब्लू और कंक्रीट ग्रे जैसे नए रंग विकल्प मिलते हैं. विनाइल की जगह फैब्रिक सीट्स हैं और पीछे की दूसरी रो फोल्डेबल है. म्यूजिक लवर्स के लिए ब्लूटूथ, USB और AUX कनेक्टिविटी के साथ म्यूजिक प्लेयर और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी दिए गए हैं.

N10 वेरिएंट
₹9.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, N10 वेरिएंट में टेक्नोलॉजी और आराम पर ज़ोर दिया गया है. इसमें 22.8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और फॉगलैंप्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. यह R-15 सिल्वर अलॉय व्हील्स, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX माउंट्स के साथ आता है.

N10 (O) वेरिएंट
अगर आपको थोड़ा और एडवेंचर चाहिए, तो ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) वाला N10 (O) वेरिएंट आपके लिए है. यह N10 के सभी फीचर्स के अलावा, महिंद्रा की खास Multi Terrain Technology (MTT) और प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) के साथ आता है, जो इसे मुश्किल रास्तों पर भी दमदार बनाता है.

N11 वेरिएंट 
सबसे टॉप वेरिएंट, Bolero N11, ₹9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर आता है. इसकी कीमत N10 (O) से कम है, लेकिन इसमें कई प्रीमियम फीचर हैं, जैसे ड्यूल-टोन कलर विकल्प, R16 डार्क मेटैलिक ग्रे अलॉय व्हील्स, नया लूनर ग्रे इंटीरियर थीम, और पार्किंग के लिए रियर व्यू कैमरा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2025 Mahindra Bolero Neo

Trending news

कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव