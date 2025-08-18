थार से भी सस्ती है ये 9.81 लाख की धाकड़ SUV, कच्ची सड़क हो या हाइवे, चीते की तरह भरती है रफ़्तार

Mahindra Bolero: भारत में जितनी भी ऑफ-रोड एसयूवी मौजूद हैं उनकी कीमत कई बार ग्राहकों के बजट से बाहर चली जाती है. ऐसे में लोगों को कोई एंट्री लेवल एसयूवी लेकर ही काम चलाना पड़ता है. हालांकि आप अगर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए एक ऑफ-रोड एसयूवी चाहते हैं जिनमें प्रीमियम फीचर्स तो ना हों लेकिन दमदार ऑफ-रोडिंग केपेबिलिटी हों तो आपके लिए महिंद्रा की बोलेरो को खरीदना एक दमदार एक्सपीरियंस साबित हो सकता है. अगर आप भी ये एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

कितनी है कीमत

महिंद्रा बोलेरो की कीमत 9.81 लाख रुपये से शुरू होती है, जो 10.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है. बोलेरो बी4, बी6 और बी6 (ओ) वेरिएंट में उपलब्ध है. यह 7 सीटर एसयूवी है.

इंजन और पावर

महिंद्रा बोलेरो में एमहॉक डी75 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है, जो 76पीएस पावर और 210 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. यह टू-व्हील-ड्राइव कार है.

किन खासियतों से है लैस

फीचर्स की बात करें तो यह काफी बेसिक फीचर्स के साथ आती है. बोलेरो में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑक्स और यूएसबी कनेक्टिविटी वाला ब्लूटूथ-इनेबल्ड म्यूजिक सिस्टम, मैनुअल एसी और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट और एबीएस जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड आता है.

ऑफ- रोडिंग केपेबिलिटी

बोलेरो को जो वजह शहर और गांव दोनों में ही लोगों की पसंदीदा बनाती है वो है इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता, दरअसल ये किसी भी तरह के रास्ते पर, फिर चाहे वो कच्ची सड़क हो या फिर हाइवे, चीते की तरह दौड़ने में सक्षम है और इसी वजह से लोग इस एसयूवी के दीवाने हैं और बजट रेंज में आने वाली इस सेवन सीटर एसयूवी को फटाक से परचेज करते हैं.