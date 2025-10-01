Advertisement
trendingNow12943510
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mahindra ने मारी बाजी, सितंबर में 1 लाख गाड़ियां बेचकर तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

Mahindra Sale Record: महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने सितंबर 2025 तक निर्यात सहित कुल 100,298 वाहनों की ऑटो बिक्री दर्ज की है जिससे समझा जा सकता है कि कंपनी की गाड़ियों को ग्राहक खूब पसंद कर रहे हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra ने मारी बाजी, सितंबर में 1 लाख गाड़ियां बेचकर तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

Mahindra Sales: Mahindra & Mahindra ने सितंबर 2025 के लिए अपनी बिक्री के आँकड़े जारी किए हैं, और यह महीना कंपनी के लिए ऐतिहासिक रहा है. Mahindra ने यात्री वाहनों (Passenger Vehicles) की घरेलू बिक्री में अपना अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 56,233 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह आँकड़ा अक्टूबर 2024 में बनाए गए 54,504 यूनिट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है.

इस असाधारण प्रदर्शन के कारण कंपनी की कुल ऑटो बिक्री (निर्यात सहित) बढ़कर 1,00,298 वाहन हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है. निर्यात सहित कुल यूटिलिटी व्हीकल (UV) बिक्री 58,714 यूनिट्स तक पहुँच गई, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में Mahindra की मजबूत ग्रोथ दिखाई देती है.

रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे क्या है कारण?
कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO, नलिनिकांत गोल्लागुन्टा ने इन शानदार नतीजों के पीछे के कारणों पर प्रकाश डाला. उन्होंने GST 2.0 सुधारों के प्रभाव और नवरात्रि त्योहार के समय को बिक्री में इस उछाल का प्रमुख कारण बताया. पिछले साल नवरात्रि अक्टूबर में थी, जबकि इस साल यह सितंबर में थी, जिससे बिक्री को बढ़ावा मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

नवरात्रि के शुरुआती 9 दिनों में भारी मांग

GST 2.0 से मिले प्रोत्साहन और उससे पहले की रुकी हुई मांग के कारण नवरात्रि के पहले नौ दिनों में डीलर-रिपोर्टेड ग्राहक खुदरा बिक्री (dealer reported customer retails) में मजबूत वृद्धि देखी गई है. पिछले साल नवरात्रि के पहले नौ दिनों की तुलना में SUV सेगमेंट में 60% से अधिक और कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra Sales

Trending news

तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
rss news
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
;