Mahindra ने मारी बाजी, सितंबर में 1 लाख गाड़ियां बेचकर तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

Mahindra Sale Record: महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने सितंबर 2025 तक निर्यात सहित कुल 100,298 वाहनों की ऑटो बिक्री दर्ज की है जिससे समझा जा सकता है कि कंपनी की गाड़ियों को ग्राहक खूब पसंद कर रहे हैं.
Trending Photos
Mahindra Sales: Mahindra & Mahindra ने सितंबर 2025 के लिए अपनी बिक्री के आँकड़े जारी किए हैं, और यह महीना कंपनी के लिए ऐतिहासिक रहा है. Mahindra ने यात्री वाहनों (Passenger Vehicles) की घरेलू बिक्री में अपना अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 56,233 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह आँकड़ा अक्टूबर 2024 में बनाए गए 54,504 यूनिट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है.
इस असाधारण प्रदर्शन के कारण कंपनी की कुल ऑटो बिक्री (निर्यात सहित) बढ़कर 1,00,298 वाहन हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है. निर्यात सहित कुल यूटिलिटी व्हीकल (UV) बिक्री 58,714 यूनिट्स तक पहुँच गई, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में Mahindra की मजबूत ग्रोथ दिखाई देती है.
रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे क्या है कारण?
कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO, नलिनिकांत गोल्लागुन्टा ने इन शानदार नतीजों के पीछे के कारणों पर प्रकाश डाला. उन्होंने GST 2.0 सुधारों के प्रभाव और नवरात्रि त्योहार के समय को बिक्री में इस उछाल का प्रमुख कारण बताया. पिछले साल नवरात्रि अक्टूबर में थी, जबकि इस साल यह सितंबर में थी, जिससे बिक्री को बढ़ावा मिला.
नवरात्रि के शुरुआती 9 दिनों में भारी मांग
GST 2.0 से मिले प्रोत्साहन और उससे पहले की रुकी हुई मांग के कारण नवरात्रि के पहले नौ दिनों में डीलर-रिपोर्टेड ग्राहक खुदरा बिक्री (dealer reported customer retails) में मजबूत वृद्धि देखी गई है. पिछले साल नवरात्रि के पहले नौ दिनों की तुलना में SUV सेगमेंट में 60% से अधिक और कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है.